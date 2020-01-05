Гороскоп на неделю, с 6 января по 12 января, для всех знаков зодиака

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Таисия Веритас.

Козероги (22 декабря — 19 января)

На этой неделе нужно проверять любую поступающую информацию, иначе велик шанс сесть в лужу.

Любовь. Козероги перебирают новогодние знакомства, выбирая, с кем бы завести роман. Семейные Козероги могут бодаться со вторыми половинами.

Финансы. Козероги рады, что период тунеядства закончился. Только не злите коллег чрезмерным усердием.

Здоровье. Обратите внимание на состояние вашего опорно-двигательного аппарата. Чувствуете, что «то лапы ломит, то хвост отваливается»? Хорошее средство — бассейн и массаж.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи в ударе — кружат головы всем окружающим. А зачем они это делают, Водолеи и сами не знают. Но факт остается фактом — армия поклонников явно увеличивается. Для одиноких Водолеев это, может, и неплохо, а вот семейные представители знака могут нарваться на скандал.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам предстоит получить награду за недавние заслуги. Только вот это не повод расслабляться — почивание на лаврах быстро испортит благоприятную ситуацию. Возлежать на диване и мечтать, конечно, приятно, но лучше, как говорится, спускайтесь с небес на землю и принимайтесь за работу.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овнам стоит держать в узде свои чувства, они могут вас завести в тупик. Тем более что у вас дел невпроворот — работа найдет вас, даже если вы будете очень старательно от нее прятаться. Лучше не сопротивляйтесь — проще будет сложно войти в рабочее русло, когда каникулы кончатся.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

В Тельцах проснется борец за собственную свободу. Вам покажется, что вас притесняют на работе и в личной жизни, даже если это совсем не так. Постарайтесь свести общение к минимуму — так вы и свою продуктивность повысите, и ни с кем не поссоритесь. К тому же у вас появится время для себя.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецам пора остепениться — время приключений подошло к концу, и ввязываться сейчас в новые просто неразумно. И помните о том, куда выложена дорога благими намерениями. Собираясь сделать доброе дело, сначала хорошенько подумайте, а просили ли вас об этом.

Раки (22 июня — 22 июля)

Инициатива наказуема. Поэтому лучше не пытайтесь влезать во все домашние дела и заботы своей семьи. Просто наблюдайте, как дела делаются без вашего участия, и получайте удовольствие. На работе ситуация другая — там вы будете сбивать людей с пути истинного своим нерабочим настроением.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львов будут буквально разрывать на части, приглашая их на различные мероприятия, встречи с родственниками и тусовки с друзьями. Львов это порядком утомит. Чтобы вас окончательно не «разорвали», настоятельно рекомендуем сбежать от людей, жаждущих общения, подальше.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Уж сколько раз твердили Девам, что нужно больше отдыхать и больше времени проводить со вторыми половинами. И все бесполезно. Постарайтесь, чтобы на этой неделе данный совет не пропал зря. Отдыхайте, пока есть возможность, и балуйте любимых. Поверьте, вам понравится.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весов захлестывают эмоции. Они строят планы, не замечая, что вместо реальных планов они возводят воздушные замки, которые неизбежно рухнут. В этот период разумнее заниматься домашними делами — тут домочадцы без вас никак не справятся. Главное — избегать конфликтов и ни с кем не ссориться.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

«Правила созданы, чтобы их нарушать» — так думают на этой неделе Скорпионы, пытаясь эти правила обойти, чтобы ускорить процесс решения некоторых вопросов. Лучше откажитесь от этой затеи: любое нарушение закона чревато такими проблемами, что те сэкономленные пять минут точно того не стоят.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам нужно срочно латать дырку в голове — все важные вещи улетучиваются из памяти с катастрофической скоростью. Поэтому они могут опаздывать, а то и вовсе не приходят на встречи. Заведите себе ежедневник и почаще в него заглядывайте. Главное — не забывать, куда вы его положили.

Больше гороскопов читайте на Astro7.ru