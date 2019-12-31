Астролог утверждает, что сбудется! Каким знакам Зодиака стоит загадать желание в Новый год

Телец (21 апреля — 20 мая)

Многие Тельцы являются абсолютными скептиками, не верят в приметы и даже не соблюдают традиции. Но это не отменяет того факта, что в этом году их загаданное в новогоднюю ночь желание сбудется. Тельцам следует пожелать себе личностного и карьерного роста, успеха в деловых начинаниях. Особенно это касается тех, кто испытывает затруднения или находится в нерешенном положении, касательно работы.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Для Близнецов год будет очень насыщенным и эмоциональным. Вам необходимо внести в свою жизнь удачу, чтобы события складывались в вашу пользу. Просить можно о потере страхов, об избавлении от вредных привычек или плохих качеств. Всего остального Близнецы добьются самостоятельно.

Дева (24 августа — 22 сентября)

Желание Дев, которые загадают его под бой курантов, найдет пути к достижению уже в первой половине 2020 года. Просить стоит о действительно волнующих вас вещах — только искреннее желание, направленное на серьезные жизненные перемены, сбудется для данного знака Зодиака.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В течение года Скорпионам потребуется дополнительная поддержка. Искать ее стоит у близких. Не просите о материальных вещах — желание, которое сбудется, должно быть связано с вашими внутренними установками и переживаниями.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Трудолюбивые Козероги по статистике чаще других сгорают на работе, а также в принципе имеют больше физических недугов. Это связано с тем, что вы держите все в себе, а негативная энергия влияет на моральное состояние. Желание, связанное с собственным здоровьем и здоровьем членов семьи — будет оберегать вас в течение года. А это, пожалуй, самое важное.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Для Водолеев год будет неожиданным. Ваше желание, загаданное за новогодним столом, обязательно исполнится, если вы действительно знаете, чего хотите. В этом году многие представители знака подвергнут жизнь переменам к лучшему, поэтому лучше заранее подумать над заветными мечтами, которые хотелось бы воплотить наяву.