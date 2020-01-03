Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год

Овен (21 марта — 20 апреля)
Овнам обязательно повезет в любви. Звезды говорят о том, что вам необходимо обрести новый уровень в устоявшихся отношениях. Если вы еще не встретили своего счастья, настоятельно рекомендуется попытать удачу среди знакомых, любовь гораздо ближе, чем вы думаешь.
Уже в начале первых зимних месяцев 2020 года вы почувствуете эмоциональный подъем, прилив нежности, теплой энергетики. Это говорит о том, что в течение всего полугодия сложится благоприятная почва для новых отношений.
Телец (21 апреля — 20 мая)
К Тельцам в новом году придет осознание, что их отношения находятся в тупике. Вам необходимо все обдумать, сконцентрироваться на своих искренних ощущениях и признать то, что признавать не хотелось бы. Поставьте все на паузу. Не стоит заполнять свою жизнь проблемными и неоднозначными людьми, поведение которых приносит дискомфорт. Такое общение лучше свести на нет. Не страшитесь перемен, порой, одно принятое решение может перевернуть все с ног на голову, но при этом вы останетесь честны перед собой.
Близнецы (21 мая — 21 июня)
Не бойтесь открыться своим чувствам. Период с февраля по март должен стать вас вас решающим, если вы готовы к серьезным отношениям и уже наметили подходящую кандидатуру на роль второй половинки. Если же нет, то не бойтесь новых знакомств и не отвергайте общение на старте, присматривайтесь к человеку, но не относитесь к нему беспочвенно предвзято. В летние месяцы Близнецы будут переживать застой в личной жизни
Рак (22 июня — 22 июля)
Перестаньте в новом году обращаться к прошлому, вы уже давно готовы к новым ощущениям. Год следует посвятить мозговой перезагрузке. Из-за своих внутренних установок энергия любви между мужчиной и женщиной может обходить вас стороной. Самым динамичным месяцем в любовном плане станет май, при этом следует внимательнее относиться к новым людям в вашей жизни.
Лев (23 июля — 23 августа)
Львы должны принять взвешенное решение, причем незамедлительно и желательно в самом начале года. Не идите на поводу у чувств, если отношения имеют негативный окрас, любви там не сыскать. Это может быть эмоциональная привязанность, сексуальная зависимость от человека, привычка, но точно не любовь. Одиноким Львам не стоит ждать в этот период глобальных изменений, успехи ждут вас в работе, но не на личном фронте.
Дева (24 августа — 22 сентября)
Девам в 2020 году следует перестать растрачивать свою энергию. Не пытайтесь гнаться за двумя зайцами, не поймаете ни одного. Также не стоит продолжать крутить интриги, определитесь и внесите в отношения искренности, либо закончите их вовсе. Стоит задуматься — возможно, на данном этапе вы вовсе не нуждаетесь в поддержке противоположного пола. Год будет достаточно напряженным в деловой сфере, придется расставлять приоритеты в пользу того, что может действительно принести вам выгоду.
Весы (23 сентября — 23 октября)
Весам стоит перестать прислушиваться к мнению окружающих, постоянно принимая его во внимание. Ситуации в личной жизни будут требовать принятия трудных решений, особенно нестабильно будут проходить весенние месяцы. Важно держать все под контролем, серьезных перемен и расстройств не ожидается, а вот неоднозначные обстоятельства могут серьезно пошатнуть ваше моральное состояние.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Одинокие Скорпионы обретут интересные знакомства, если социально активизируются. В первой половине года старайтесь проводить время с пользой, посещайте развлекательные мероприятия. А тех, кто находится в долгосрочных отношениях ждет неожиданное развитие событий. К сожалению, связано оно будет с разочарованием в партнере или дурными вестями. Не принимайте все слишком близко к сердцу, чтобы неприятности в личной жизни не повлияли на рабочие отношения.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Пересмотрите свое отношение к близкому человеку, в этом году все может измениться до неузнаваемости. Уделите внимание своей второй половинке. Вы слишком много времени посвящаешь себе, забывая о том, что тебя любят и ценят. Если одинокие Стрельцы найдут свою любовь, то, скорее всего, это случится в летнее время года. Умейте давать шанс и признаваться себе в том, что общение не зародилось бы априори, если бы человек был вам критично неприятен и не вызывал бы минимальной симпатии.
Козерог (22 декабря — 19 января)
В ваших отношениях давно пора взяться за налаживание системы совместных решений, в 2020 году следует привести все партнерские коммуникации в порядок. Вы всегда пытаетесь бежать вперед паровоза, а вот ваш партнер плетется за вами. Одиноким Козерогам срочно нужно снижать планку, за последнее время она невероятно возросла, что не совсем оправданно. Благоприятное время для начала новых отношений – зима, вы ощутите сильный энергетический подъем, несмотря на холода.
Водолей (20 января — 19 февраля)
В период с марта по апрель возможны серьезные ссоры в отношениях. Избегайте конфликтных ситуаций, если чувствуете, что закипаете – просто молча уходите, успокаиваетесь, налаживайте уравновешенное состояние. Ваша проблема — в непосредственности. В чем-то она помогает Водолеям, но грань нужно чувствовать ясно и четко, ведь излишне импульсивное поведение отталкивает малознакомых людей, в первую очередь. Вы будете подвержены поспешным выводам, обдумывайте решения конструктивно.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Рыбы, наконец, обретут стабильность. Споры и конфликты в отношениях сойдут на нет. Многие Рыбы смогут связать себя узами брака, лучшее время для этого – последние недели весны. Тогда брак будет крепче и счастливее. Одинокие представители Зодиака смогут найти свою любовь, а кого-то ожидают сразу несколько отношений в течение года.