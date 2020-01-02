Денежный гороскоп для всех знаков Зодиака на 2020 год

Овен (21 марта — 20 апреля)

Зимние месяцы Овнам стоит посвятить максимальной реализации целей, которые не осуществились в ушедшем году. В случае искреннего стремления, ваши старания приведут к достижению поставленных задач уже весной. Возможен заметный упадок сил к теплому времени года, не поддавайтесь лени, если работа накроет вас с головой, ищите поддержки у близких, но не пускайтесь в пустую апатию и крайности.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Год будет полон приятных новостей, затрагивающих деловую сферу. Для Тельцов самыми удачными месяцами станут январь и март, тогда рабочие отношения будут складываться удачно, отличное время для повышения по карьерной лестнице и свежих идей в плане бизнеса. Важно не пытаться усидеть на нескольких стульях, не бросать начатое и идти до конца, даже если возникнут некоторые трудности. И обязательно посвящайте время саморазвитию, остальное приложится.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

До конца уходящего года Близнецам стоило закончить все запланированные дела. Новый 2020 год будет для вас запоминающимся. Начиная с середины года, Близнецам удастся побороть финансовые трудности и получать удовольствие от работы. В зимние месяцы постарайтесь работать на результат. Больше времени проводите с семьей, вкладывая средства в домашний уют, вам вернется в разы больше, вот увидите.

Рак (22 июня — 22 июля)

Оставайтесь осторожными и бережливо относитесь к деньгам. Год готовит для Раков финансовые испытания, но со всеми трудностями поможет справиться разумное отношение к тратам и усердная работа. Многие представители знака найдут себя в новых сферах деятельности, это позволит вам улучшить материальное состояние, если вы приложите к этому должные усилия. Конец года сложится удачно, это время будет благоприятно для покупок недвижимости и крупных вложений.

Лев (23 июля — 23 августа)

Любое начинание Львов обвенчается успехом, фортуна будет идти с вами бок о бок, а финансовое положение заметно улучшится. Это связано с приливом сил и энергии для работы, многие найдут свое призвание в совершенно неожиданных для себя сферах деятельности. Удовольствие от проделанной работы Львы могут испытывать в том случае, если соберут волю в кулак и поменяют свою жизнь в лучшую сторону. Если вам кажется, что вы достойны большего — дерзайте и не оборачивайтесь назад.

Дева (24 августа — 22 сентября)

Для Дев самым продуктивным периодом будут теплые месяцы — начиная с середины весны можно совершать глобальные покупки, заключать договора о сотрудничестве или заниматься поисками нового места работы. Зимой лучше поднакопить силы и обдумать все заранее, чтобы принять взвешенное решение. Также внимательно стоит отнестись к необдуманным тратам. Не обязательно прибегать к суровой экономии, но легкомысленное отношение к деньгам хозяйка года точно не одобрит.

Весы (23 сентября — 23 октября)

Для Весов год сложится не так просто, как хотелось бы. Начало 2020 спровоцирует финансовые трудности, особенно это касается тех, кто привык жить на широкую ногу. Хозяйка года подкинет вам испытаний, если Весы докажут свою серьезность, представители знака смогут реализоваться в течение всего года. Важно не только двигаться по течению, но и принимать меры, чтобы год сложился успешно и не принес потерь.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В течение года Скорпионы будут разрываться между семьей и работой, важно искать баланс и уделять должное внимание всем жизненным сферам. Лето для Скорпионов — пора деловых конфликтов, будьте особенно осторожны в общении с коллегами и начальством, чтобы не подорвать свой авторитет в коллективе. В основном, ваше финансовое положение обещает быть стабильным, не забывайте о стремлениях и целях.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Для Стрельцов год будет достаточно непростым. Крыса любит преподносить сюрпризы, будьте готовы к решению проблем и принимайте взвешенные решения. Не стоит долго отдыхать после новогодних праздников, настройтесь на динамичный темп в работе, чтобы не упустить возможности реализации. Осень — самое проблемное время в деловом аспекте, это будет связано с личными переживаниями Стрельцов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Постарайтесь распрощаться с долгами в первой половине 2020 года, чтобы во второй вы смогли прийти к серьезным изменениям. Ремонты, покупки недвижимости и другие дорогостоящие приобретения лучше отложить на лето или осень, так вы сохраните не только свой бюджет, но и защитите себя от разочарования и опасных сделок. В течение всего года не следует брать кредитов, погасить их будет достаточно трудно, несмотря на перспективное положение дел.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеям необходимо проявить терпение, первая половина года будет достаточно трудной для представителей знака. Нормализовать положение помогут крепкие семейные отношения, ведь в предстоящем году Водолеи почувствуют сильную поддержку близких. Вас будут преследовать конфликты и ссоры, не принимайте чью-то сторону, будьте особенно осторожны в общении с руководством.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вы с легкостью можете решить все преподнесенные сюрпризы. Рыбы — не из тех, кто быстро сдается. В течение года у Рыб возникнут ситуации, когда им покажется, что пора опускать руки. Это ложное ощущение, ведь удача на вашей стороне. Преодолев трудности, вы сможете заметно улучшить материальное состояние и даже добиться существенных перемен в карьере. Не перекладывайте ответственность на других и старайтесь решать проблемы самостоятельно.