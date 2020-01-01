Общий гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год

Раки в течение года окажутся по уши в работе, а Рыб ждут глобальные изменения.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам после праздников следует как можно быстрее начать рабочую деятельность с особым вниманием. Зимние месяцы 2020 года сулят прорывы в бизнесе и улучшение финансового положения. Главное, не упустить шанс и постараться, тогда дела в течение всего года будут складываться наилучшим образом.

Существенные изменения коснутся личной жизни, многие Овны будут переживать новые этапы в отношениях с противоположным полом. Весна 2020 года будет максимально романтичной для Овнов, но не зарывайтесь с головой в работу и найдите время для общения.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Для Тельцов год будет полон романтики. Одинокие представители знака найдут свою вторую половинку, обзаведутся интересными знакомствами, одно из таких может оказаться знаковым. Также Тельцов ожидает решение семейных проблем, вы сможете перейти на новый жизненный этап, избавившись от изживших себя отношений, либо переосмыслить былые неурядицы, наполнив жизнь гармонией. Наступающий год сулит Тельцам небольшие финансовые потери, но это может быть связано с глобальными покупками. Следует быть продуманнее и продуктивнее, чтобы избежать краха.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы смогут решить проблемы, связанные с недвижимостью и важными бумагами. Это может касаться как покупки и продажи квартиры, так и выигрыша судов о разделе имущества. Глобальные изменения начнут происходить уже весной, не упустите возможность избавить себя от лишнего груза, действуйте решительнее. Тесно будет складываться общение с семьей, родственные связи положительно повлияют на решение проблем различного рода, избавят от внешних негативных влияний.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки в течение года окажутся по уши в работе. Это хорошая возможность продвинуться по карьерной лестнице, наладить отношения с начальством, а также сменить сферу деятельности. В любом случае, не пускайте ситуацию на самотек, просите помощи у близких и людей с авторитетным мнением, это облегчит тяготы решений.

Начало года будет трамплином для Раков, будет поступать много предложений о сотрудничестве, деловая сфера станет более динамичной, потребуется ваша решительность и нацеленность на результат. Если Раки смогут преодолеть возникающие трудности, к середине года их положение заметно улучшится.

Лев (23 июля — 23 августа)

У Львов жизненные тенденции будут меняться в зависимости от времени года. Представителей знака ожидает долгая зима в застое, особенно это касается творческих профессий. Зато весна вдохновит Львов на свершения, возможны резкие жизненные изменения в лучшую сторону. Поддерживайте позитивное эмоциональное состояние и не погружайтесь в меланхолию. Осторожнее в течение года следует относиться к новым знакомым, Львы могут попасть под дурное влияние. Осторожнее относитесь к советам и полагайтесь на себя.

Дева (24 августа — 22 сентября)

До конца зимы Девы будут переживать внутреннюю борьбу с собой: то отвергая собственные убеждения, то яро их отстаивая перед окружающими. Семья уйдет на второй план, Девы захотят посвятить год самореализации. Успех ожидает вас уже в начале весны, если приложить достаточно усилий в зимнее время года.

Девы обретут спокойствие в романтических отношениях, представители знака могут прийти к новому этапу, связанному с семейной жизнью. Важно исходить из своих интересов и идти за человеком, который подтолкнет Дев к саморазвитию. С приходом любви в жизни Дев возникнут новые увлечения и интересы.

Весы (23 сентября — 23 октября)

Весы в 2020 году смогут избавиться от всего лишнего. Особенно это касается токсичных людей в вашей жизни, давно мучающих проблем, влияющих на моральное состояние и подавляющих ясность мышления. Середина года покажется особенно трудной, принимайте взвешенные решения и не идите на поводу у окружающих.

Теплое время года не совсем подойдет для отдыха, в этот период Весы будут заняты работой и делами, зато конец года будет богат позитивными событиями и новыми знакомствами, если Весы успеют решить поставленные задачи. Не стоит забывать о состоянии здоровья, в течение года чаще обращайтесь к специалистам, если почувствуете недомогание.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионов окружат близкие люди, представители знака смогут наладить семейные отношения, особенно с младшими и детьми. Это поспособствует эволюции ценностей Скорпионов, год сложится спокойнее, нежели уходящий.

Самый пик положительных событий придется на лето 2020 года, постарайтесь провести отпуск в кругу близких. Скорпионы получат уникальный шанс на перспективное развитие, важно выгодно для себя посвящать время как работе, так и близким. Ваша интуиция способна помочь в реализации, не откладывайте важные решения и принимайте их с должной серьезностью.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

От Стрельцов предстоящий год потребует самореализации, подбрасывая множество задач, для решения которых представителям знака необходимо будет переступать через себя. Это касается как деловой, так и личной жизни. События будут складываться таким образом, что решение будет зависеть только от вас.

В начале года Стрельцам может поступать множество выгодных предложений о работе, следует анализировать свои силы и способности, чтобы не остаться у разбитого корыта. Стрельцов будет окружать тягость постороннего влияния, начните самостоятельно принимать решения по любому поводу, в течение года лучше не придерживаться чужого мнения и не играть по чужим правилам.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги смогут закончить старые дела, обновить ремонт в доме, избавиться от давно тревожащих проблем на работе. Весна будет благоприятна для путешествий, порождения позитивных эмоций, теплое время года принесет с собой гармонию и удачу. В основном год будет положителен в финансовом плане, остальное лежит на ваших плечах.

В конце года Козерогам потребуется вдохновение. Посвятите время обучению, повышению квалификации и свежим идеям. Начинания выведут вас на новый уровень развития, что положительно отразится на деловой сфере. На всякий случай стоит начать откладывать средства, они пригодятся Козерогам, если в новом году потребуются непредвиденные вложения.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеи окажутся в центре событий, весь год они будут частью больших проектов как на работе, так и в повседневной жизни. Придется поднапрячься. Год будет благоприятен для реализации целей, звезды будут на вашей стороне, но и Водолеям не следует расслабляться. Постарайтесь в течение года избавиться от пагубных привычек, это благоприятное время для жизненных перемен, все негативные влияния стоит оставить в прошлом. В новом году будет больше конфликтов, Водолеи будут обязаны искать пути для их решения, не ожидая инициативы от окружающих.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В этом году у Рыб произойдет важное событие, которое перевернет их жизнь с ног на голову. Это может быть пополнение в семье, предложение руки и сердца или переезд в другую страну. Будьте готовы к счастливым событиям, скорее всего, они будут крайне неожиданные. То же самое касается внутренних изменений, которые начнут происходить с первых недель зимы. Пожертвуйте своим комфортом и выходите за рамки, хозяйка года потребует от вас резких перемен, только в этом случае Рыбы смогут дождаться положительных и весомых изменений.