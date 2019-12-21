Что нас ждет в год Белой Металлической Крысы: большой восточный гороскоп  

По китайскому календарю Белая Металлическая Крыса займет свой зодиакальный трон лишь 25 января, так что есть время подготовиться - 2020 год будет весьма неоднозначным.

О том, чего ждать знакам зодиака, рассказывает Айла, магистр астрологии Индийской академии Састра.

По легенде, первым в восточном календарном цикле должен был стать Бык. Но Крыса схитрила, забралась рогатому на спину и таким образом вышла в дамки. Как вы понимаете, характер у «дамочки» непростой. Крыса хитра, любит тащить все «в норку», не гнушается даже не самыми порядочными методами решения проблем и весьма больно кусается.

Стихия Металла приправит настроение года резкостью и решительностью. 2020-й не обойдется без сюрпризов. И без негатива тоже не обойдется. Главное, не махать шашкой сгоряча, хоть эмоции и будут периодически зашкаливать. Не сгорите в горниле страсти, помните, что огонь сталь все-таки закаляет.

Поскольку Крыса начинает 12-летний цикл, она оценит заслуги и провалы прошедшей дюжины лет и раздаст всем знакам по серьгам. Но также 2020 год — время закладывать фундамент на следующую двенадцатилетку. Помните: что посеете в этом году, то будете пожинать еще много лет.

Будьте готовы к начинаниям и резким переменам, к тому, что с кем-то придется расстаться, а в чем-то в корне изменить ситуацию. Этот год не будет благоприятен для тех, кто любит тянуть резину, «отрубать хвост по частям». Если захотите отсидеться в норке, ничего хорошего из этого не выйдет. Белая Металлическая Крыса так или иначе поймет, чего вы стоите.

Крыса ( 1936 , 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

В восточной философии, когда хозяином года становится ваш тотем, наступает год судьбы. А судьба шутить не любит, поэтому ждите испытаний. Ваша миссия — расстаться со всем, что тянет из вас энергию, и открыться новому.

Этот год хорош для дел финансовых и карьерных устремлений. Крыса любит людей с подвижным умом, и если вы давно законсервировались в каком-то деле, пора разнюхать о новых перспективах.

В делах сердечных многих ждут перемены. И будут проходить они весьма болезненно. Если ситуация потребует решительных действий, не трусьте, действуйте. Уже в ноябре ваша жизнь кардинально изменится в лучшую сторону.

Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Дейл Карнеги как-то сетовал, что людям свойственно мечтать о волшебных садах где-то там, за горизонтом, вместо того, чтобы наслаждаться цветами, которые растут прямо под нашими окнами. Быки могут поддаться такому же искушению и тем самым изрядно испортить себе год.

Пойдя на поводу у мечтательного настроения, вы можете потерять хорошую работу и хороших людей. В этом году вам не стоит реагировать на «красную тряпку». Сейчас лучшее время для укрепления имеющихся позиций и построения планов на будущее. Если так нестерпимо хочется перемен, получайте новые знания — прогрызая гранит науки, вы по-новому взглянете на многие вещи.

Тигр (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Тигры могут начать слишком старательно подводить итоги прошлого. При этом забыв, что день минувший всегда кажется лучше, чем нынешний. Берегитесь! Попытки вернуться к бывшим, восстановить отношения, которые были разорваны не просто так, отнимут много времени, но, главное, не приведут ни к какому результату. А вот синичку из лапок вы упустите.

В 2020-м вам, как раз наоборот, нужно устремить свой взгляд в светлое будущее. Больше общаться, знакомиться, посещать новые места, пробовать что-то новое. Рабочие перспективы, проекты появятся благодаря обретенным в этом году знакомствам. Да и у тех, кто еще не обрел свою половинку, шансов встретить свою судьбу среди бывших знакомых нет, а вот среди новичков — очень даже.

Кот (Кролик) (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Хозяйка года устроит вам игру в кошки-мышки. Впрочем, мышка подыграет, если вы будете чаще прислушиваться к своему сердцу. В работе больших взлетов и падений не предвидится, ведь голова ваша будет занята совершенно другим. Год обострит вопросы любовных отношений. Многие котики встанут перед серьезным выбором. Кто-то будет метаться между достойными спутниками жизни, кто-то определяться между разумом и чувствами, кто-то — решать, начинать ли новую страницу в отношениях или заканчивать этот роман. Если сдадите экзамен на отлично, осенью перед вами откроются новые перспективы.

Дракон (1940,1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Зодиакальному Змею Горынычу следует поумерить свой пыл на весь год. Хотя поводов позлиться у огнедышащих будет навалом. 2020-й пройдет в борьбе с конкурентами за место под солнцем, причем палки в колеса будут вставлять вам и на работе, и дома.

Хозяйка года испытает вас на прочность, особенно в апреле — июне, когда придется раскидывать бумеранги, прилетевшие из прошлого, и крепко подумать о том, как жить дальше. Осмотритесь вокруг — рядом есть люди, которые будут готовы протянуть руку помощи. Ваша задача — научиться принимать эту помощь со смирением и благодарностью.

Змея (1941,1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

View this post on Instagram A post shared by Сергей Бурунов (@sergeyburunovofficial) on Oct 13, 2017 at 7:52am PDT

Для тех Змей, кто решит в этом году сбросить «старую кожу», наступает хороший период. Перемены вас заждались. Только не идите на поводу у эмоций, просчитывайте каждую ситуацию на сто шагов вперед.

Разумные обновления будут хороши как в деловой сфере, так и в любовной. Только не оставляйте за собой руины. В некоторых случаях достаточно лишь «косметического ремонта». Особенно внимательными будьте с мая по июль, старайтесь в эти месяцы не принимать никаких решений. Тщательно оценивайте обстановку — это позволит вам «узнать прикуп» заранее. А вот в августе, когда наступит максимально благоприятное время, действуйте.

Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

К февралю — марту вы и правда можете почувствовать себя загнанной лошадью. Хозяйка года отсыплет вам забот, мелких неприятностей и недоразумений с лихвой. Но это неспроста. Год Крысы ждет, чтобы вы утихомирились и наконец-то занялись собой. И как только вы отпустите вожжи, многие проблемы решатся как по волшебству.

Сбавляйте темп в этом году. Не перерабатывайте, не тащите на себе больше, чем вам по силам. Учитесь делегировать полномочия не только на работе, но и в отношениях. Позволяйте окружающим проявлять инициативу. И не экономьте на себе, иначе к осени это может аукнуться проблемами со здоровьем.

Коза (Овца) (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

По кочкам, по кочкам, в ямку — бух! В эту детскую игру будет играть с вами Металлическая Крыса весь год. Только вы возьмете разгон в каком-то направлении, а там, откуда ни возьмись, непреодолимое препятствие… Главное — не упираться рогом в новые ворота. Помните: когда одна дверь закрывается, где-то открывается другая.

В этом году вам придется проявлять гибкость во всем. Если сумеете вылавировать, к декабрю получите массу плюшек. Только не поддавайтесь искушению обстряпать все по-быстрому — риск и авантюры вам сейчас противопоказаны. Кривая дорожка заведет вас в такие дебри, что потом и не выберетесь!

Обезьяна (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

«Резать, не дожидаясь перитонита!» Примерно таким должен быть ваш настрой в этом году. Особенно это касается личной жизни.

2020-й заготовил вам немало хороших и плохих событий. В деловой сфере, будьте спокойны, все пойдет хорошо, если вы не обленитесь и не поймаете звездную болезнь. Сами знаете: труд помогает обезьяне эволюционировать, так что при должных стараниях вы можете получить повышение или сильно улучшить свое финансовое положение.

А вот в любви вам нужно быть решительнее. Поддаваясь сомнениям и меланхолии, вы можете потерять важного человека из своей жизни, того, про которого обычно говорят: «Судьба».

Петух (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Год Металлической Крысы приготовил вам много подарков, причем все они уже практически под елочкой. Неожиданные (и приятные!) события вас ждут уже в январе — феврале. Но особенно важный и интересный период начнется весной, так что ловите удачу.

Главная проблема Петухов, которая может подпортить им все хорошее, — это стремление кукарекать о своих успехах и слишком уж пушить хвост на зависть окружающим. Желающих скинуть вас с пьедестала почета будет много: на работе светят сплетни и козни, а в личной жизни вы можете узнать о существовании соперников.

Как говорится, счастье любит тишину. Соблюдая это нехитрое правило, вы можете избежать многих проблем.

Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Собак хозяйка года будет любовно «чесать за ушком» — 2020-й будет благополучным во всех сферах. Осталось только наслаждаться тем, что приготовила жизнь. Это тот случай, когда от вас не требуется никаких усилий. Каждый решительный шаг лишь запустит эффект бабочки, в котором развитие событий пойдет не по задуманному сценарию и приведет к проблемам. В финансовой сфере вас ждет стабильное положение при ревностном выполнении своих обязанностей. Взлетов (но, что важно, и падений) не предвидится. Та же картина вырисовывается и в личной жизни: сохраняйте взаимопонимание, не поддавайтесь ни на какие провокации, и вас ждет вполне счастливая лав-стори.

Свинья (Кабан) (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Казалось бы, после вашего года судьбы можно было бы и отдохнуть. Но нет, ни горшка с золотом на другом конце радуги, ни принцев с принцессами на белых конях год не обещает. Придется сильно стараться, причем результаты этих стараний вы увидите лишь в следующем году. Но просидев сложа ручки, вы упустите возможности далекого будущего.

Проявляйте инициативу. Помните, что все изменения начинаются с нас самих. Если вас не устраивает рабочая атмосфера, прежде всего подумайте, все ли возможности вы исчерпали, все ли усилия приложили. Проблемы в личной жизни? Проанализируйте свое поведение. Сейчас вы закладываете фундамент на далекую перспективу, так что не экономьте на «стройматериалах».