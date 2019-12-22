Гороскоп на неделю, с 22 декабря по 28 декабря, для всех знаков зодиака

Козероги (22 декабря — 19 января)

Глядя на то, как люди один за другим оставляют свои рабочие места ради личных дел, Козероги все берут в свои руки, увеличивая и увеличивая нагрузку. Подумайте — а не пора ли остановиться?

Любовь. Какая любовь? Работу же никто не отменял! Так считают Козероги. Вспомните, что у вас тоже есть личные дела.

Финансы. Увы, но трудовые подвиги должным образом вознаграждены не будут. Так что стоит ли тратить на них все свое время?

Здоровье. Да-да, и о здоровье тоже надо подумать — никому не нужно переутомление. Больше спите, больше гуляйте на свежем воздухе, предавайтесь приятным мыслям и медитируйте.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи, если что-то не получается — отложите. Вернетесь к решению задачи позже, когда сумеете посмотреть на происходящее другими глазами и найдете лучший вариант, чем приходит вам в голову сейчас. Уделите внимание друзьям и близким людям, ведь именно с ними вам хочется проводить время.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам удача сама плывет в руки — у них все получается, но они почему-то хандрят. И зря. Посмотрите — близкие и любимые люди на все готовы, чтобы вам угодить и чем-нибудь вас порадовать. Ответьте им взаимностью. Включайтесь в предновогодние хлопоты вместе с ними, для вас это самый лучший антидепрессант.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Пора брать быка за рога. Последний рывок в уходящем году должен быть мощным — приложите максимум усилий на работе. Вы можете достичь своей цели, если будете контролировать ситуацию и сумеете поладить с нужными людьми. А вот в любви проявляйте мягкость.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцы имеют все шансы блеснуть талантами. Можете выходить в свет и выводить с собой свою вторую половину, которая будет благодарна. Только умерьте ревность — вам ни к чему скандалы на этом празднике жизни. И отнеситесь внимательнее к здоровью: если чувствуете, что силы на исходе, лучше отдохните.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы наконец дождались: праздники начинаются, а вечеринки и корпоративы — их стихия. Возможны бурные романы и мексиканские страсти. Вам сопутствует удача. Но не зарывайтесь и придержите коней, когда вам захочется тратить деньги с вселенским размахом — вам они еще точно пригодятся.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раков интересуют в основном домашние заботы и предновогодние хлопоты, но приходится уделять время и работе. Впрочем, на работе Раки прикидываются белыми и пушистыми, и у них это так хорошо получается, что им удастся убедить кого-то из окружающих поработать за себя.

Львы (23 июля — 22 августа)

У Львов серьезный роман с работой. И пока все остальные занимаются непонятно чем, Львы пользуются моментом, чтобы их возлюбленная работа подняла царя зверей на новые вершины. Но вашу вторую половину этот роман совершенно не устраивает. Постарайтесь не доводить ситуацию до критической точки.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы, вы лучше других знаете, что нельзя объять необъятное, но все равно пытаетесь это сделать. Не стоит, просто выберите самые важные дела и занимайтесь ими. А еще лучше — повернитесь лицом к своей личной жизни, именно там вас ждут радость и умиротворение, которых вам так не хватает.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы в ударе — они аккуратно решают все финансовые вопросы, даже самые скользкие. В любовной сфере все тоже весьма неплохо — одинокие Весы могут окунуться в яркий и увлекательный роман. Неизвестно, долгим ли он будет, но свежие впечатления и захватывающие эмоции вам обеспечены.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам следует быть осторожнее с деньгами. Табличка с надписью «Не все золото, что блестит» все время должна быть у вас перед глазами, чтобы вы не накупили лишнего. Зато в любви у Скорпионов настоящая сказка. Не скупитесь на добрые и нежные слова, и тогда эта сказка будет ждать вас и в новом году.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Чужие советы — не лучший помощник для Стрельцов на этой неделе, особенно когда дело касается финансов. Советчики могут напеть вам всякой ерунды. Будьте уверены, сейчас никто лучше вас не знает, как потратить деньги, даже если ваши приобретения покажутся окружающим странными.

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