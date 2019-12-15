Гороскоп на неделю, с 15 декабря по 21 декабря, для всех знаков зодиака

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Таисия Веритас.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Поддавшись соблазну и рискнув, вы будете не шампанское пить, а собирать осколки бокалов. Оно вам надо?

Любовь. Неделя предоставит вам богатый ассортимент поклонников или поклонниц. Не спешите с выбором — велик шанс, что вы увлечетесь не тем человеком.

Финансы. На работе все, как всегда, зато за ее пределами к вам в руки может приплыть Золотая Рыбка в виде выгодной подработки. Не отказывайтесь — вы справитесь.

Здоровье. Йога, пилатес, массаж. Отдайте предпочтение им, а не интенсивным динамическим нагрузкам.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги будут придерживаться принципа «Хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам». С одной стороны, это неплохо — ни одна деталь не ускользнет. С другой — вы так замучаете окружающих, что они могут в один не самый прекрасный день высказать все, что они о вас думают. Не доводите до греха.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Усилия наконец-то увенчаются успехом. Вам удастся наладить отношения со всеми, с кем вы безуспешно пытались помириться и установить дружеские контакты. Главное, на этой позитивной волне не испортить себе все радости. Так что избегайте «нехороших излишеств», особенно это касается еды и алкоголя.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы выглядят вполне успешными — дела идут хорошо, на финансы жаловаться не приходится. Это здорово, но Рыбам хочется нырнуть в свой аквариум, чтобы их поменьше беспокоили. Позволяйте себе отдыхать от общества, но совсем уходить в подполье не стоит — у вас еще много дел, требующих внимания.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Личная жизнь отойдет на второй план, на первом месте — проблемы на работе. К тому же бытовые хлопоты тоже не дают расслабиться. Найдите немного времени, для того чтобы отдохнуть в компании людей, которым ничего не надо доказывать и с которыми можно оставаться собой.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

У ваших дверей столпятся просители разных мастей: кто-то просит в долг, кто-то жаждет услышать от вас совет, кому-то хочется, чтобы вы познакомили его с нужными людьми. Причем вы можете даже не очень хорошо знать тех, кто нуждается в вашей помощи. Гоните просителей в шею, пока они не уселись на вашу.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Душа Близнецов продолжает просить праздника. Так что ждать прорыва на профессиональном поприще не приходится. Постарайтесь выполнять хотя бы обязательный минимум, чтобы к Новому году у вас не скопилась гора дел, требующих вашего немедленного вмешательства.

Раки (22 июня — 22 июля)

Если вы ничего не хотите решать — и не надо. Вы как-то подустали в этой всеобщей суете, знаменующей собой конец года. Дайте себе небольшую передышку. Ведите задушевные беседы, когда вам этого захочется, и берите на себя только те обязательства, на которые у вас хватит сил и энтузиазма.

Львы (23 июля — 22 августа)

Вы отложили все вопросы личного характера и занимаетесь исключительно финансами и карьерой. Львы — любители шикануть, а для этого им нужны деньги, и немаленькие. Упорный труд принесет неплохие плоды, главное — следите, чтобы ваша личная жизнь не упала с дальней полки вам на голову.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девам предстоит благоприятная неделя. Она отлично подходит для генуборки — и в прямом, и в переносном смысле. А ведь Дев хлебом не корми, дай навести порядок. Не ищите сейчас новых знакомств ради каких-то свежих впечатлений — вполне возможно, что вы откроете с новой стороны старых приятелей.

Весы (23 сентября — 22 октября)

На работе Весы просто на высоте, им нет равных! Представители этого знака почувствуют себя наконец спокойно и уверенно. Только не дайте этой уверенности опустошить ваш карман — денежки сейчас лучше придержать. А пока вы можете заняться продумыванием своего образа на Новый год.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Плясать под чужую дудку Скорпионы страшно не любят. Но на этой неделе, поверьте, лучше танцы под чужой музыкальный инструмент, чем выступления собственного оркестра. Подстраиваясь под других, вы гораздо быстрее и с наименьшими потерями добьетесь желаемого.

Больше гороскопов читайте на Astro7.ru