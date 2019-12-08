Гороскоп на неделю, с 8 декабря по 14 декабря, для всех знаков зодиака

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Таисия Веритас.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы строят грандиозные планы на будущее, их омрачает только грядущая череда праздников, которая откладывает воплощение этих планов в жизнь.

Любовь. Вас потянет на романтику, и если сумеете верно использовать свое настроение, то обеспечите себе приятную неделю.

Финансы. Деньги любят счет. Отнеситесь к ним с должным уважением и усмирите в себе транжиру.

Здоровье. Первую половину недели хорошо посвятить спорту, а вот вторую - питанию. Кто-то, как Винни-Пух, слишком много ест, а кто-то, наоборот, изнуряет себя диетами.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги уселись на своего любимого конька и изводят окружающих неусыпным контролем. Вот вам совет на эту неделю: оставьте людей в покое, иначе понапрасну перессоритесь со всеми. А если вам всюду хочется вносить ясность, разберите финансовые вопросы - там ваши навыки придутся как раз кстати.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи с выдумкой подходят к решению самых разных вопросов, но сейчас гораздо уместнее придерживаться простых способов, поскольку, изобретая велосипед, вы рискуете перехитрить сами себя. В сфере взаимоотношений тоже все непросто. Чтобы с вами было приятно общаться, будьте искренними.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам предстоят либо разговоры о путешествиях, либо сами путешествия. Это могут быть и командировки, и планы провести новогоднюю ночь в необычном месте за пределами родного города. В профессиональной сфере было бы неплохо освежить знания, а то и вовсе научиться чему-то новому.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овнам воздастся за тяготы прошлой недели - Фортуна возьмет их под свое широкое крыло. Не бойтесь импровизировать и рисковать. Единственное, о чем нужно помнить: принимать радикальные решения и выяснять, кто в отношениях виноват, а кто прав, - плохая идея.



Тельцы (20 апреля — 20 мая)

До Нового года еще много времени, но Тельцы уже ссорятся с окружающими по поводу подготовки к празднику, ведь те делают все недостаточно идеально. Если вы возьмете все в свои руки, то поймете, что зря за это взялись. Поэтому просто мягко направляйте предпраздничную деятельность в нужное вам русло.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы, как ни странно, завидуют Тельцам. Близнецам кажется, что Тельцы погружены в атмосферу праздника, и им тоже так хочется. Они ведь не догадываются о разворачивающейся у Тельцов драме. Но Близнецам придется потерпеть - пока дела не будут доделаны, о вечеринках лучше не думать.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки тушат вспыхивающие пожары из неотложных или плохо спланированных дел. Но стоит убрать огнетушители и присмотреться к ситуации повнимательнее. Сделав это, вы заметите, что больше суетитесь, чем совершаете нечто полезное. У вас все хорошо - не портите этого лишними телодвижениями.

Львы (23 июля — 22 августа)

У Львов продолжается благоприятный период. На работе Львы ко всем находят индивидуальный подход, и это приятно отражается на статусе и кошельке. И что особенно хорошо - в семьях Львов наконец наступил мир. Неизвестно, надолго ли это затишье, но пока можно немного расслабиться.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы решат взять тайм-аут и отодвинуть работу на второй план. Им захочется

уюта и тепла, а потому они много времени посвятят покупкам для дома и украшению жилища. Девам сейчас по душе стабильность в семейных отношениях, и немало сил будет потрачено на создание дружеской атмосферы в семье.

Весы (23 сентября — 22 октября)

На этой неделе Весам следует помнить, что поступки важнее слов. И если кто-то заливается соловьем, не спешите ему аплодировать. Возможно, дальше песен у этого человека дело не пойдет. А вот тот, кто молча вам поможет, хоть вы его и не просили, гораздо больше достоин вашего внимания.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионов раздражает всеобщая занятость, связанная с Новым годом. Как же так — у Скорпионов срочные задачи, а остальным и дела нет! Придется вам проявить терпение. Лучше займитесь повседневными заботами, разберитесь с вопросами, которые обычно откладывали на потом.

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