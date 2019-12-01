Гороскоп на неделю, со 2 декабря по 7 декабря, для всех знаков зодиака

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Хорошая неделя для Стрельцов, многое их порадует. Главное - не рассказывать об этом на всех углах, и тогда станет еще лучше.

Любовь. Семейные Стрельцы проведут неделю тихо и спокойно, а вот свободные будут флиртовать напропалую. Правда, дальше флирта дело не зайдет - сейчас Стрельцам и так хорошо.

Финансы. К вам могут прийти, грубо говоря, с протянутой рукой. Если вы доверяете этому человеку, можете одолжить ему денег. В других случаях не стоит разбрасываться финансами.

Здоровье. Отличный период для интенсивных тренировок. Как раз и к новогодним праздникам придете в желаемую форму.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козерогам не хватает в жизни праздника, и они мыслями уже в новогодней кутерьме - придумывают салатики, наряды и украшения для дома. На этой волне они решат, что в их жизни не хватает единомышленников, и пойдут их искать. Если поиски окажутся удачными, Козероги даже влюбиться могут.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеям станет одиноко - пока они были заняты своими сверхважными делами, у них все друзья разбежались. Они начнут всем звонить, но хотя стелить будут очень мягко, друзья-товарищи не рванут в ваши объятия, опасаясь, что им снова будет жестко спать. Не сердитесь - сами виноваты. Будьте терпеливее и мягче.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Держите себя в руках и остерегайтесь всякой гадости. Под гадостью на этой неделе понимаются вредные привычки, всяческие излишества и вредные возлияния. Дисциплина и порядок - вот ваши лучшие друзья на этой неделе. Не расставайтесь с ними, и тогда третьим вашим другом станет успех.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны как белки в колесе: долги надо раздать, домашние дела переделать, на работе аврал… Помните, что в жизни всегда есть место празднику. И пусть вы организуете его себе сами и он будет почти на бегу - малой радости хватит, чтобы поддержать ваш упавший боевой дух.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Последний месяц года всегда связан с завалами на работе, а Тельцы устали еще в ноябре. Но сейчас у вас будто откроется второе дыхание. И не важно, что некоторые будут думать, что вы слишком медленные. Зато вы выполняете работу добросовестно и в отличие от торопыг вам переделывать ничего не придется.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Хватит быть зелеными гусеницами или невзрачными куколками, пора превращаться в прекрасных бабочек! И зима не помеха: Близнецы начнут избавляться от хлама, обновлять гардероб, менять технику и работать над своим внешним видом. И правильно, зачем для этого ждать Нового года?

Раки (22 июня — 22 июля)

Предстоит немало разговоров: и с коллегами, и с возлюбленными, и с родней. Следите, что и кому вы говорите, иначе вы можете выболтать секрет конкурентам, ляпнуть что-то не то второй половине, поделиться с родней информацией, о которой им знать не следует. Лучше больше молчите, слушайте и мотайте на ус.

Львы (23 июля — 22 августа)

Вам удается все, что вы задумали. Успех такой оглушительный, что Львы даже начнут опасаться, нет ли в этом подвоха. А он вот в чем: пока все было ни шатко ни валко, вы регулярно плакались в жилетку своей половинке, а теперь совершенно забыли о любимом человеке. Не надо так.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Дев замучила совесть из-за того, что они круглосуточно пропадали на работе, и они решат все исправить. Идея хорошая, но вы бросаетесь из крайности в крайность - не стоит оставлять работу на задворках, ищите баланс. Близкие будут благодарны вам за внимание, только не пытайтесь их подкупить - эта стратегия не сработает.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Найдется немало тех, кто начнет сбивать вас с пути истинного и отвлекать от важных рабочих задач. Не ведитесь на провокации! Что ими движет, большой вопрос, но это точно не забота о вашем благополучии. Спровадьте их подальше с милой улыбкой, как вы умеете, и продолжайте заниматься своими делами.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы вышли на охоту - к прежней работе они охладели и теперь ищут новые проекты, новых инвесторов, новых деловых партнеров. Велик шанс, что ваша охота увенчается успехом, но сжигать мосты пока не стоит. Вполне возможно, что они вам еще пригодятся.

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