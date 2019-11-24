Гороскоп на неделю, с 25 ноября по 1 декабря, для всех знаков зодиака

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Таисия Веритас.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам предстоит много встреч и много общения, по большей части делового. Не нужно разочаровываться, если не все идет так, как вам хочется. В итоге окажется, что все к лучшему.

Любовь. Интенсивность личной жизни снизилась, но Стрельцы увидят в этом новые возможности.

Финансы. Стрельцы усиленно куют свое благосостояние. Прислушайтесь к совету - побалуйте себя, потратьтесь на удовольствия.

Здоровье. Деньги - это, конечно, хорошо, но вы ведь знаете, что всех денег не заработать, а вот подорвать здоровье в погоне за ними - это запросто. Дайте себе передышку.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Не спешите поверять гармонию алгеброй, особенно когда дело касается любви. Не пытайтесь все разложить по полочкам. Если вас пугает непредсказуемость, лучше не форсируйте события, подождите, пока ситуация устаканится. Семейным Козерогам тоже стоит поменьше придираться к своим супругам.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеям комфортнее находиться в мире собственных фантазий, чем бродить по унылой реальности. Но выбираться из светлых мечтаний время от времени все же придется - работу никто не отменял. А бросать ее, как вы периодически порываетесь, - не самая удачная идея, тем более перед Новым годом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам предстоит заняться занимательной сортировкой: мухи в одну сторону, котлеты - в другую. Не смешивайте в одну кучу родственные связи, работу, личную жизнь и финансы. Разделите их на параллельные потоки и постарайтесь, чтобы на этой неделе они не пересекались. И тогда неделя окажется приятной.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Первую половину недели Овны будут витать в облаках, любуясь окружающим миром и собой в нем. Но к среде — четвергу придется спуститься с небес на землю и окунуться в дела, требующие пристального внимания. Выяснится, что вам не мешало бы кое-чему подучиться.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцов постоянно будут пытаться втянуть в какие-то весьма сомнительные предприятия. С особой осторожностью отнеситесь к вопросам финансов. В личной жизни тоже расслабиться не получится - есть вероятность, что, пока вы скрываетесь от авантюристов, вашу вторую половину кто-то захочет увести.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецам деньги жгут руки - они тратят их направо и налево без особой надобности, а потом самоотверженно латают дыры в бюджете. И все повторяется снова. Близнецы, сдерживайте свои порывы, оно того не стоит. Лучше получайте удовольствие от личной жизни - там у вас все действительно неплохо.

Раки (22 июня — 22 июля)

Ракам на этой неделе следует почаще спрашивать себя, куда это они так рвутся. Планы у вас наполеоновские, но время для их реализации не пришло. Но не расстраивайтесь - и на вашей улице будет праздник. А сейчас опасайтесь мошенников. Они чувствуют ваши колебания.

Львы (23 июля — 22 августа)

Ваша личная жизнь раздражает недоброжелателей. Они могут улыбаться вам в глаза, но за вашей спиной будут говорить гадости и придумывать, как испортить вашу любовную идиллию. От этого есть верное средство - проводите больше времени с возлюбленными, подальше от этих неприятных личностей.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Карьера пошла в гору. Не зря вы столько сил на это положили! Но в этой бочке меда, как обычно и бывает, без ложки дегтя не обошлось. У вас снова не хватает времени на любовь, а это, как вы понимаете, принесет очередной конфликт. Подумайте заранее, чем вы готовы пожертвовать и как прийти к компромиссу.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У Весов на работе неспокойно - держитесь, просто знайте, что все не зря. К тому же вы можете неплохо заработать, если и не на основном месте работы, так где-то еще. Отдушину вы найдете в своем любимом человеке, приходя к нему, как после шторма приходят в тихую гавань корабли.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

На этой неделе к Скорпионам прилетит птица финансовой удачи и окажется очень кстати, поскольку экономить Скорпионы уже порядком подустали. Будьте поаккуратнее с этой птицей, она пуглива. Не тратьте все деньги сразу, даже если они пришли легко или оттуда, откуда вы не ждали.

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