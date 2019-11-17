Сколько времени нужно каждому знаку зодиака, чтобы влюбиться

Выражение «любовь с первого взгляда» у всех на слуху. Сильные чувства, которые у некоторых появляются лишь через несколько лет после знакомства, к кому-то приходят сразу. И это, в общем-то, неплохо, если любовь не путают со страстью. Вот только как это проверить? В первый день — никак, всё выясняется лишь через какое-то время после начала отношений.

Мы решили выяснить, сколько времени нужно каждому из знаков Зодиака на то, чтобы влюбиться? Об этом нашим читателям согласилась рассказать таролог и парапсихолог Марианна Абравитова.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Многим это покажется удивительным, но Амур поражает Овнов своими стрелами довольно быстро. Они любят приключения, любят новизну и захватывающие события, а значит романтические переживания им просто необходимы. Если представитель этого знака влюбился, это происходит очень быстро и очень страстно. Но в большинстве случаев, когда страсть утихает, Овен отступает, потому что не хочет сталкиваться с последующими обязательствами.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы, из всех знаков Зодиака вы влюбляетесь, безусловно, быстрее всего. У вас большое, открытое сердце, и вы всегда в поиске кого-то, кому бы это сердце подарить. Хотя ваша ревность может иногда доставляет немало проблем в личной жизни, на начальной стадии отношений ничто не может помешать вам броситься в омут с головой.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Представители этого знака иногда влюбляются по несколько раз в неделю – это нормально для них. У них довольно легкое отношение к жизни и, как только человек им наскучил, они удаляют его номер. Могут влюбиться хоть с первого взгляда, но не факт, что это будет только один человек.

Рак (22 июня — 22 июля)

Рак влюбляется очень быстро и очень легко. Он живет своими эмоциями и очень привязан к тем переживаниям (например, к любви), которые заставляют его чувствовать себя живым. И хотя у большинства Раков много ран на душе, каждый раз они влюбляются, как в первый.

Лев (23 июля — 22 августа)

Влюбляются с первого взгляда, но при отсутствии взаимного интереса быстро потухают. Когда Лев заинтересован в ком-то, он делает этого человека центром своего мира. Для многих такое внимание — действительно приятная вещь, которая в последствие находит свое продолжение и в семейной жизни. Единственная проблема с представителями этого знака – им самим нужно много внимания и комплиментов, порой не помешает и откровенная лесть.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Чаще всего влюбляются, долго присматриваясь к человеку, и отношения Дев нередко начинаются с дружбы. Девы верны, добры, скромны, трудолюбивы и практичны во всех вопросах. Девам нужны стабильные отношения с партнером, который располагает к открытости и вызывает доверие. Для Девы важно инвестировать время и энергию в правильного партнера, а не растрачивать зря, они хотят построить крепкие и надежные отношения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Чтобы полюбить человека, им нужно много времени. Весам часто бывает невероятно сложно сделать даже самый простой выбор, даже если это касается их личной жизни. Чтобы решиться на серьезные отношения, им нужно много времени на раздумья и притирку, а если объектов симпатии несколько, то нередко представители этого знака так и имеют по несколько партнеров одновременно, потому что не могут определиться.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Влюбляются с первого взгляда! Скорпионы в любви – страстные, верные и заботливые. Но в то же самое время, они самые ревнивые и истеричные. Этот человек будет ревновать свою любовь к каждому столбу, будет контролировать каждый шаг, устраивать скандалы по поводу и без, ведь уровень паранойи у них часто зашкаливает. Второй половинке Скорпиона часто приходится нелегко, а так же и всем ближайшим друзьям и родственникам, которым нужно быть свидетелями этой драмы и успокаивать влюбленного Скорпиона.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы, вас всегда тянет к ярким, позитивным переживаниям, поэтому неудивительно, что вам не нужно много времени, чтобы влюбиться в кого-то. Порой вы можете быть слепо оптимистичны или увлекаться кем-то слишком быстро, что может идти вам во вред, но с другой стороны, в случае, если это действительно ваша судьба, вы точно своего не упустите!

Козерог (22 декабря — 20 января)

Влюбляются редко и тщательно выбирают партнера с холодной головой. Они дисциплинированы, ответственны, имеют большое самообладание. В любви Козерогу может быть трудно пойти на сближение, потому что они выражают свою любовь через действия, а не слова. Но как только отношения сложились, они чрезвычайно нежны и лояльны. Они должны искать людей, которые так же ответственны и не будут тратить ни свое, ни чужое время, или создавать проблемы на ровном месте.

Водолей (21 января — 18 февраля)

Водолеи могут быть независимыми, оригинальными, но при этом невероятно чуткими и часто высокоинтеллектуальными. Могут влюбиться довольно быстро при условии, что найдут общий язык с объектом своей симпатии. Именно интеллектуальное стимулирование является одним из самых больших романтических удовольствий для Водолея – они будут очень ценить и все больше влюбляться в человека, который может вовлечь их в умный разговор и соответствовать их уровню образования и остроумия.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы — это главные зодиакальные романтики, поэтому они могут влюбиться с первого взгляда и будут помнить день, когда вы встретились, день, когда у вас начались серьезные отношения, день, когда вы поцеловались, и так до бесконечности. Обратной стороной женщин-Рыб является их мрачное настроение и цепкость, которые могут давить на партнера. Но если мужчина сможет смириться с их темной стороной, у него будет самый преданный и нежный партнер в мире.