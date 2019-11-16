Как Пригожин: знаки зодиака, из которых получится идеальный отчим

Младшему сыну певицы Валерии, Арсению Шульгину, 8 ноября исполнился 21 год, с чем его на своей странице в Instagram тепло поздравил Иосиф Пригожин. Они объединились в одну семью, когда Сеня еще даже не ходил в школу, и для мальчика, как и для двух старших детей певицы — Ани и Артемия — новый муж их мамы стал куда лучшим отцом, чем был Александр Шульгин.

Пригожин полюбил ребят, как любит своих троих детей, он старался вырастить из них хороших людей, развить их таланты, дать образование и основу для того, чтобы они могли начать самостоятельную жизнь. Если им нужна была помощь или совет отца, именно отчим всегда был рядом.

Старший, 25-летний Артемий, недавно окончательно расставил все точки над i, заявив, что их настоящий отец – Иосиф, и неважно, что он не биологический. Казалось бы, странно, что молодой человек отрекается от Шульгина, но в данном случае это лишь справедливая констатация фактов, уверены поклонники их звездной семьи.

По мнению ясновидящей Кажетты, финалистки проекта «Битва экстрасенсов», отчим может стать для ребенка самым лучшим отцом, как это сделал знаменитый продюсер, но лучше всего это получается у четырех знаков Зодиака.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Мужчины этого знака Зодиака прекрасно ладят с детьми, любят разговаривать и играть с ними. Возможно, это происходит потому, что они и сами в душе всегда дети. Детей своей избранницы они способны полюбить, как своих, и вышеупомянутый Иосиф Пригожин, родившийся 2 апреля, является прекрасным тому подтверждением.

Рак (22 июня — 22 июля)

О мужчинах-Раках можно сказать, что они по натуре семьянины, ценности семьи и брака имеют для них огромное значение и во многом являются залогом счастья и полноценности. Если представитель этого знака полюбил женщину, то полюбит и ее детей.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Как правило, Рыбы не делят детей на своих и чужих. Если представитель этого знакам по-настоящему любит женщину, то и для ее детей он может стать отличным отцом. Забота о подрастающем поколении и правильное воспитание даются им очень легко, поэтому рядом с мужчиной-Рыбой близкие всегда защищены.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Телец мечтает о создании уютного семейного очага, где будет тепло и безопасно всем его близким. Как только у них появляется достаточная материальная база, они готовы стать отцами. Интересы семьи, особенно детей, для них всегда в приоритете и не важно, будет ли это их с женой общий ребенок или ребенок избранницы от предыдущего брака.