Гороскоп на неделю, с 18 ноября по 24 ноября, для всех знаков зодиака

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

От скуки Скорпионы могут превратить любую сплетню из мушки в слона и отпустить его гулять. Это выйдет вам боком.

Любовь. Скорпионы вполне могут решить, что войти в одну реку дважды - хорошая идея, и попытаются вернуть своих бывших. Не забудьте только вспомнить, по какой причине они стали бывшими.

Финансы. Прикусите язычок - он у вас слишком длинный и острый. А это весьма чревато, когда вы имеете дело с руководством. Так и премии лишиться недолго.

Здоровье. Хорошо бы вам устроить себе на этой неделе разгрузочный день. А если нет противопоказаний, сходить в баню и вкусить все ее полезные удовольствия.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Вы не в силах противиться ветру перемен. Он вас подхватит и понесет навстречу неизвестному. Стрельцы в таких ситуациях чувствуют себя лучше, чем рыба в воде. Ваша задача - не захлебнуться эйфорией и сохранять голову холодной. Никаких авантюр, особенно если они связаны с финансами или карьерой.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги, не позволяйте никому угнездиться на ваших ушах и развешивать на них километры лапши. Найдется такой человек, который начнет вам рассказывать всякие гадости и глушить негативом. Отправьте его куда-нибудь подальше… с миром. У вас есть задача поважнее - налаживать контакты с нужными людьми.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеям покажется, что вся их жизнь похожа на изжеванную жвачку: никакого вкуса и удовольствия. Их потянет бросить все и укатить куда подальше. Учтите - вы можете себе позволить сбежать на край света, но только в том случае, если у вас оплачены все счета. Иначе вместо свободы вы получите ворох неприятностей.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Шанс оказаться не в том месте и не в то время на этой неделе весьма велик. Если не хотите очутиться на чопорной вечеринке в костюме плейбоевского кролика, как героиня известного фильма, делайте только то, в чем вы уверены на все сто. Отсидитесь в своем любимом тихом омуте - там спокойно и все понятно.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Если вы решите, что вам по плечу справиться со всеми делами в одиночку, окажетесь в проигрыше. Налаживать контакты и идти на компромиссы - не самая сильная ваша сторона, но надо постараться. И тогда все сложится неплохо. А вот в финансовых вопросах вам стоит рассчитывать только на себя.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцы впадут в апатию. Как говорится: что воля, что неволя. Тельцам все равно. Постарайтесь хотя бы к середине недели собрать себя в кучу. Вы можете подвергнуться критике, но это не должно выбить вас из колеи. Чем лучше вы проработаете сложные моменты, тем приятнее будет результат.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы словно вышли из шторма - гордые, уверенные и целеустремленные. На прошлой неделе их качало от сдерживаемых амбиций, и вот наконец они могут реализовать себя и свои идеи, накопившиеся за это время. Против обыкновения Близнецы ко всем делам подойдут вдумчиво и ответственно.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки подустали от личной жизни - кто-то начнет рычать на свою половинку, а кто-то и вовсе разорвет отношения, которые себя изжили. Если выяснять отношения вам не по душе, сконцентрируйтесь на работе - там у вас дел невпроворот. Это обеспечит вам стабильный доход и позволит себя побаловать чем-то приятным.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы нетерпеливо ждут случая, чтобы бросить все силы в бой. К их разочарованию, случай все не представляется. Не расстраивайтесь: тише едешь - дальше будешь. Время для великих побед еще придет, а сейчас готовьте потихоньку себе платформу, на которой в будущем будет возведен ваш монумент.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы пережили период бурь в личной жизни - их возлюбленные устраивали бунт, требуя, чтобы они всегда были рядом. Ловите момент и наслаждайтесь миром и покоем. Труды прошлых недель, когда вы пропадали на работе, тоже принесут свои плоды, так что неделя во всех отношениях приятная.

Весы (23 сентября — 22 октября)

На работе Весов поджидают перемены и ощутимая качка. Могут быть и трудности в общении с начальством, и заманчивые предложения. Не принимайте радикальных решений, дайте мыслям отстояться хотя бы до выходных, когда вы в спокойной обстановке сможете все обдумать и понять, что для вас правильнее.

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