Знаки зодиака, которые в детстве бывают просто невыносимы

Воспитание ребенка — дело непростое, особенно с того момента, как малыш научился ходить, и до школы. Вкладывая в ребенка множество усилий, пытаясь воспитать в нем определенные черты характера, некоторые родители вынуждены справляться с уже имеющимися чертами.

Если ваши дети послушны и не склонны к капризам, считайте, что вам повезло. Между тем, такое бывает далеко не в каждой семье. О том, какие знаки Зодиака в детстве бывают наиболее несносны, порталу Teleprogramma.pro рассказала таролог Наталья Копнева.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы, будучи еще совсем маленькими, любят кокетничать, очень ласковы, но, к сожалению, непослушны. В процессе взросления это проявляется с большей силой, маленькие Тельцы начинают устраивать полный кавардак дома, пробуют все, что под запретом, в общем, это настоящие хулиганы. Они не будут донимать капризами и слезами, зато точно обеспечат родителям множество других хлопот.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Дети-Овны очень настойчивы и эмоциональны. Если ребенок, родившийся под этим знаком, чего-то захотел, его никак не удастся переубедить уговорами. Он добьется своего любыми способами — от безобидного топанья ножками до настоящей истерики. Немного повзрослев, такой ребенок начнет манипулировать родителями, поэтому стоит применить к нему особенные меры в воспитании.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ребенку-Льву сложно находить общий язык с другими детьми, он часто отказывается делиться игрушками, ходить в детский сад и школу. Наставления старших для него – пустой звук, если не найти ко Льву уникального подхода. Часто дети-Львы хорошо ведут себя с родителями, а вот посторонние люди для них не представляют авторитета.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будучи детьми, Скорпионы бывают еще более обидчивы, чем во взрослом возрасте. Если родители что-то запрещают, Скорпион будет поступать назло, а потом долго донимать взрослых мелкими пакостями, чтобы припомнить обиду. Очень эмоционально Скорпионы реагируют на повышенный тон, они точно не будут подчиняться такому отношению.