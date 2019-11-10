Гороскоп

Знаки зодиака, которые в детстве бывают просто невыносимы

Таролог Наталья Копнева назвала четыре знака, с которыми у родителей часто возникают проблемы.

Знаки зодиака, которые в детстве бывают просто невыносимы
Кадр из фильма "Трудный ребенок"

Воспитание ребенка — дело непростое, особенно с того момента, как малыш научился ходить, и до школы. Вкладывая в ребенка множество усилий, пытаясь воспитать в нем определенные черты характера, некоторые родители вынуждены справляться с уже имеющимися чертами.

Если ваши дети послушны и не склонны к капризам, считайте, что вам повезло. Между тем, такое бывает далеко не в каждой семье. О том, какие знаки Зодиака в детстве бывают наиболее несносны, порталу Teleprogramma.pro рассказала таролог Наталья Копнева.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы, будучи еще совсем маленькими, любят кокетничать, очень ласковы, но, к сожалению, непослушны. В процессе взросления это проявляется с большей силой, маленькие Тельцы начинают устраивать полный кавардак дома, пробуют все, что под запретом, в общем, это настоящие хулиганы. Они не будут донимать капризами и слезами, зато точно обеспечат родителям множество других хлопот.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Дети-Овны очень настойчивы и эмоциональны. Если ребенок, родившийся под этим знаком, чего-то захотел, его никак не удастся переубедить уговорами. Он добьется своего любыми способами — от безобидного топанья ножками до настоящей истерики. Немного повзрослев, такой ребенок начнет манипулировать родителями, поэтому стоит применить к нему особенные меры в воспитании.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ребенку-Льву сложно находить общий язык с другими детьми, он часто отказывается делиться игрушками, ходить в детский сад и школу. Наставления старших для него – пустой звук, если не найти ко Льву уникального подхода. Часто дети-Львы хорошо ведут себя с родителями, а вот посторонние люди для них не представляют авторитета.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будучи детьми, Скорпионы бывают еще более обидчивы, чем во взрослом возрасте. Если родители что-то запрещают, Скорпион будет поступать назло, а потом долго донимать взрослых мелкими пакостями, чтобы припомнить обиду. Очень эмоционально Скорпионы реагируют на повышенный тон, они точно не будут подчиняться такому отношению.

Таролог Наталья Копнева. Фото, официальный сайт
Таролог Наталья Копнева. Фото:
natalyakopneva.com
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Знаки зодиака, которые в детстве бывают просто невыносимы
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