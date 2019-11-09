Астролог назвал знаки зодиака, привязанные к своим родителям

Со смерти знаменитого режиссера Марка Захарова прошло уже больше 40 дней. Его уход стал большим шоком для всех его друзей, близких, а также артистов, которые с ним работали. Но тяжелее всего переживает уход мастера его единственная дочь — актриса Александра Захарова. До сих пор она находится в трауре и женщину можно понять — родители были для нее самыми близкими людьми, а теперь их обоих нет рядом.

больше по теме 57-летняя дочь Захарова не может смириться со смертью отца Прошло сорок дней со дня смерти художественного руководителя московского театра «Ленком».

Специалисты по звездам считают, что некоторые знаки Зодиака больше, чем другие, привязаны к отцу и матери. О том, что это за знаки, порталу Teleprogramma.pro рассказала таролог Саона.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы проявляют заботу о членах семьи, стараются не расстраивать родителей и переживают, чтобы те не разочаровались в чаде. От Тельца практически никогда нельзя услышать что-то негативное о родителях, они не дадут их в обиду, хотя порой сами долго помнят неприятные моменты, связанные с воспитанием.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки стремятся к постоянному общению с родителями, они действительно имеют сильную эмоциональную привязанность к ним. Семья для Рака – самое главное в жизни, они просят помощи у родителей в первую очередь и взаимно оказывают ее матери с отцом, если потребуется. Очень бережно относятся к семейным ценностям, не пропускают совместные ужины и праздники.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы бывают скупы на эмоции и проявление своей любви, но при этом сильно привязаны к родителям. Внутри они питают безграничную любовь к своей семье, стараются радовать их и не давать повода, чтобы те переживали. Всегда думают о здоровье близких, больше всего на свете их страшит смерть кого-то из родственников, поэтому Девы трепетны в вопросе родительских отношений.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы никогда не станут проявлять агрессию и злость по отношению к родителям. Во взрослом возрасте, они стараются ежедневно быть на связи с семьей, они приезжают на совместные ужины, организовывают дни рождения и обожают дарить подарки своим родителям. При этом, зачастую Рыбы долго не могут покинуть родительский дом из-за своей детской привязанности.