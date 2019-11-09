Гороскоп

Астролог назвал знаки зодиака, привязанные к своим родителям

Наследница Марка Захарова была настоящей «папиной дочкой». Портал Teleprogramma.pro выяснил, каким знакам чаще всего свойственна привязанность к родителям.

Астролог назвал знаки зодиака, привязанные к своим родителям
Марк и Александра Захаровы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Со смерти знаменитого режиссера Марка Захарова прошло уже больше 40 дней. Его уход стал большим шоком для всех его друзей, близких, а также артистов, которые с ним работали. Но тяжелее всего переживает уход мастера его единственная дочь — актриса Александра Захарова. До сих пор она находится в трауре и женщину можно понять — родители были для нее самыми близкими людьми, а теперь их обоих нет рядом.

Специалисты по звездам считают, что некоторые знаки Зодиака больше, чем другие, привязаны к отцу и матери. О том, что это за знаки, порталу Teleprogramma.pro рассказала таролог Саона.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы проявляют заботу о членах семьи, стараются не расстраивать родителей и переживают, чтобы те не разочаровались в чаде. От Тельца практически никогда нельзя услышать что-то негативное о родителях, они не дадут их в обиду, хотя порой сами долго помнят неприятные моменты, связанные с воспитанием.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки стремятся к постоянному общению с родителями, они действительно имеют сильную эмоциональную привязанность к ним. Семья для Рака – самое главное в жизни, они просят помощи у родителей в первую очередь и взаимно оказывают ее матери с отцом, если потребуется. Очень бережно относятся к семейным ценностям, не пропускают совместные ужины и праздники.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы бывают скупы на эмоции и проявление своей любви, но при этом сильно привязаны к родителям. Внутри они питают безграничную любовь к своей семье, стараются радовать их и не давать повода, чтобы те переживали. Всегда думают о здоровье близких, больше всего на свете их страшит смерть кого-то из родственников, поэтому Девы трепетны в вопросе родительских отношений.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы никогда не станут проявлять агрессию и злость по отношению к родителям. Во взрослом возрасте, они стараются ежедневно быть на связи с семьей, они приезжают на совместные ужины, организовывают дни рождения и обожают дарить подарки своим родителям. При этом, зачастую Рыбы долго не могут покинуть родительский дом из-за своей детской привязанности.

Таролог Саона. Фото
Таролог Саона. Фото: saonataro.com
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Астролог назвал знаки зодиака, привязанные к своим родителям
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