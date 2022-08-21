12 Ангелов-хранителей по знаку зодиака: кто из них ваш

Михаил – знак Овна

Архангел Михаил имеет тесную связь с целительной силой. Это один из самых известных ангелов, поскольку его имя в разное время упоминается в священных писаниях. Ангел-хранитель Михаил обладает огромной способностью защищать свой народ, не позволяя людям, находящимся под его опекой, страдать от зла.

Чамуил - Тельца

Ангел Ханиэль ассоциируется с покоем. Это ангел-хранитель, который обычно дарит спокойствие своим подопечным. Люди, у которых в качестве ангела-хранителя есть архангел Ханиэль, как правило, обладают спокойствием в повседневной жизни. Ханиэль известен тем, что объединяет людей, которые долгое время не виделись.

Задкиил - знак Близнецов

Архангел Задкиил известен как ангел милосердия. Он поощряет и мотивирует людей обращаться к Богу за милостью и прощением, в которых они нуждаются, чтобы исцелиться от боли и преодолеть грех, освобождая их, чтобы двигаться дальше по жизни более здоровыми путями. Задкиил также помогает людям вспомнить о самом важном, чтобы они могли сосредоточиться на том, что имеет наибольшее значение в их жизни.

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Гавриил - знак Рака

Архангел Гавриил - великий посланник Бога. Таким образом, именно этот ангел всегда несет хорошие новости. Протеже ангела-хранителя Гавриила обычно получают позитивные новости неожиданным образом. Его также считают покровителем тех, кто работает со средствами массовой информации. Поэтому он является ангелом большой силы. Значение его имени - "сильный человек Бога". Ангел Гавриил до сих пор известен тем, что возвещает всем о Божьих замыслах.

Разиил - знак Льва

Архангел Разиэль известен как очень знающий. Поэтому, как правило, те, кого защищает этот ангел-хранитель, обладают высоким интеллектом. Это ангел, владеющий многими божественными тайнами, поэтому он пользуется полным доверием Господа. Возможно, Разиэль не так известен, но он обладает огромной способностью защищать тех, кто находится под его опекой.

Рагуэль - знак Девы

Это ангел, известный своей справедливостью. Поэтому люди, которым покровительствует ангел-хранитель Рагуэль, обычно проявляют большое чувство справедливости. Это свойство ангела передается его протеже. Архангел имеет имя, которое означает "друг Бога", что уже говорит о силе этого существа. Ангел-хранитель Рагуэль обычно создает много гармонии для тех, кого защищает после моментов стресса или сильного душевного волнения.

Иеремиил - знак Скорпиона

Имя ангела-хранителя Иеремиил означает «Божья милость». Это ангел, который стремится поднять тех, кого он защищает, после того как они прошли через какие-то трудности в жизни. Архангел Иеремиил обычно не вмешивается перед самой проблемой, но всегда старается помочь тем, кого он защищает после периода негатива. Он также известен как ангел снов и видений. Поэтому те, кто находится под защитой Иеремиэля, склонны видеть много снов и имеют очень богатое воображение.

Рафаил - знак Стрельца

Имя Рафаил означает "Бог исцеляет". Это ангел Божий, который стремится принести спокойствие, исцеление и счастье тем, кого он защищает. Те, кто находится под защитой ангела-хранителя Рафаила, как правило, обладают прекрасными способностями к исцелению. Это потому, что, как уже говорилось, архангел Рафаил в этом смысле могущественен. Это тот ангел, который делает переход из физического мира в духовную вселенную более простым, открывая пути на небеса для тех, кто этого заслуживает. Рафаил входит в число самых могущественных ангелов.

Азраил - знак Козерога

Он приносит с собой чувство спокойствия, которое может украсить сердце скорбящей души. Этот великолепный архангел наполнен исцеляющим светом и готов направлять тех, кто переживает сердечные страдания из-за потери любимого человека, мечты, работы, отношений или всего того, что привело вас в состояние утраты.

Уриил - знак Водолея

Архангел Уриил, в свою очередь, известен тем, что несет с собой свет. Это ангел-хранитель, который обычно освещает путь своим подопечным. Поэтому те, кому покровительствует ангел-хранитель Уриил, обычно убегают от проблем еще до того, как с ними столкнутся. В Урииле много радости. Поэтому его протеже, как правило, счастливые люди со светлой душой.

Сандалфон - знак Рыб

Единственная цель Сандалфона - донести наши молитвы до Бога и вдохновить человечество на заботу о нашей планете. Когда Сандалфон и его брат-близнец Метатрон жили на Земле как люди, они предстали перед Богом, который превратил их в Ангелов. Этот человеческий опыт позволяет Сандалфону помочь нам заземлиться в нашей духовной практике и подключиться к Божественному источнику, который несет наши молитвы, пожелания и желания прямо к Источнику.