Гороскоп

Нумеролог спрогнозировала самый везучий день 2020 года

В эту дату с высокой долей успеха могут исполниться любые задумки.

Нумеролог спрогнозировала самый везучий день 2020 года
Удача. Фото: КП/Тимур Ханов

Энерготерапевт Таша Ункель спрогнозировала день, который способен принести россиянам успех в любых начинаниях. Специалист рассказала, что сейчас настала та самая пора, когда люди готовятся подвести итоги уходящего года и ставят перед собой новые цели. Именно поэтому многим из них важно узнать, какой именно день будет самым плодотворным.

Так, самым удачным обещает стать 20 февраля. Если сложить все координаты этого дня – 20.02.2020, то в сумме получится восьмерка. Она, в свою очередь, является перевернутым символом бесконечности и несет с собой удачу. 20 февраля способно принести людям финансовую удачу или укрепить брак.

Самым нежелательным для серьезных планов днем стало 20 марта. Порталу 360 Ункель пояснила, что сумма цифр дает девятку, которая всегда символизирует окончание всех процессов. Это означает, что любые планы на этот день, скорее всего, осуществятся блестяще, но повторить успех не удастся.

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Нумеролог спрогнозировала самый везучий день 2020 года
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