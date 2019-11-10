Гороскоп на неделю, с 11 ноября по 17 ноября, для всех знаков зодиака

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Таисия Веритас.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Будьте готовы к тому, что в ваши планы вмешаются проза жизни и бытовые трудности. Не расстраивайтесь - вам они все по зубам.

Любовь. Любовные узы могут на этой неделе показаться кандалами - стоит быть терпимее, чтобы не потопить «корабль любви».

Финансы. Меньше знаешь - крепче спишь. Постарайтесь, чтобы ваши завистники и конкуренты спали крепко, не имея ни малейшего представления о ваших успехах.

Здоровье. Пора прощаться с вредными привычками или лишними килограммами. А тем, у кого в этой сфере все в порядке, можно уделить время волосам - ноябрь плохо на них отражается.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцов утомила их работа, и потому деятельные представители этого знака переключатся на нечто более интересное: их подхватит бурный водоворот нового проекта. Постарайтесь только не бросаться в омут с головой и приготовиться к тому, что ваша новая затея, возможно, не выгорит.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козерогам захочется глотка свежего воздуха. Но время для этого неблагоприятное - открыв окно, чтобы впустить свежий воздух, вы можете в это самое окно и выпасть. Но маленькая форточка для обновления все же открыта -

вы можете пройтись по магазинам и чем-то себя порадовать.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеям впору примерить на себя образ Золушки на балу - в любом обществе они произведут фурор и притянут множество восхищенных взглядов. У вас очень высоки шансы завести романтические отношения или наладить контакт с теми, с кем не слишком ладили прежде.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У Рыб продолжается благоприятный период. Несколько правил, чтобы ничего не испортить: не болтайте о том, как у вас все прекрасно, не пускайте в личную жизнь длинные носы посторонних и будьте жестче, решая рабочие вопросы. И тогда неделя окажется просто чудесной.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны, держите себя в руках. В вашем окружении есть люди, которые так вас раздражают, что вы готовы решительно порвать с ними отношения. Но сейчас не время для радикальных мер. Кстати, трубить о своих гениальных идеях тоже не стоит - пусть полежат до поры до времени.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцов потянет на необычное: кто-то заинтересуется новыми людьми, кто-то озаботится получением новой профессии, а кто-то заведет свежее хобби. Может быть, коллекционировать вантузы или затевать что-то еще более экстравагантное вы и не станете, но окружающих точно удивите.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы на этой неделе похожи на трудолюбивых пчелок, все в трудах и заботах - готовят почву для будущих завоеваний. Что касается личной жизни, Близнецы и тут остаются пчелками - могут зажужжать кого угодно. Впрочем, разговоры - единственное, что им остается. На действия у них не хватит сил.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки порадуются на этой неделе семейной идиллии - с близкими у них полное взаимопонимание. С финансами тоже все хорошо. А вот в отношениях с друзьями могут быть проблемы - если вы вместе ведете дела, между вами может пробежать кошка. Постарайтесь не дать этой кошке испортить вашу дружбу.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы пребывают в мрачном состоянии духа. Если вы остановитесь и проанализируете ситуацию, то поймете, что нет причин рычать на всех, а настроение вы портите себе сами. С таким настроем хорошо только с конкурентами общаться - противники от одного вашего взгляда в ужасе разбегутся.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девам явно не хватает ни дней в неделе, ни часов в сутках. Вам будет казаться, что на вас несется лавина из дел и забот. И тут крайне важно ничего не забыть. Эта лавина вполне может вас снести, если вы не расставите приоритеты и не выберете из огромного потока самое важное.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы на этой неделе в ударе - готовы для своей второй половины и серенаду спеть, и тучи руками развести, и звезду с неба достать. Но, похоже, эти подвиги во имя любви ваших ненаглядных совершенно не впечатляют. Лучше спуститесь на землю и сделайте уборку или приготовьте ужин.

Больше гороскопов читайте на Astro7.ru