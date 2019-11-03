Астролог назвала знаки Зодиака, которые обожают «ужастики»

Именно они во время празднования Хеллоуина чаще всего визжат от восторга, стараются посильнее напугать окружающих и пощекотать собственные нервы.

На этой неделе мир с размахом отмечал Хеллоуин. Улицы крупных городов наводнили тыквы и прочие атрибуты праздника, люди подыскивали себе подходящие костюмы, порой очень жутковатые, и старательно фотографировались для соцсетей, чтобы поделиться своим праздничным настроением со всем миром.

Тем не менее, для многих Хеллоуин — совсем не праздник. Не нравится им ни праздничная атрибутика, ни народ в костюмах ведьм, зомби, вампиров и прочих монстров. Астролог и таролог Наталья Копнева считает, что тяга ко всему страшному, желание постоянно щекотать себе нервы присущи лишь некоторым знакам Зодиака. И вот эти знаки.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны сильны духом и не боятся практически ничего. Именно тяга к острым ощущениям подталкивает представителя этого знака к чтению книг Стивена Кинга, просмотру мистических передач и фильмов ужасов. Для окружающих Овен остаётся скептиком, но наедине с собой он не прочь погрузиться в мир маньяков-психопатов, мистических существ и серийных убийц.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпион — неоднозначный знак Зодиака, который обожает все самое странное и необычное. Скорпионы живут эмоциями и проявляют весь их спектр. Они не только с удовольствием смотрят фильмы ужасов, но и любят быструю езду, экстремальные виды спорта. Ради всплеска адреналина они готовы пойти на многое.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Столь творческий знак как Близнецы любит бросать вызов собственным страхам. Эти люди готовы пойти на риск ради сумасшедших эмоций, лишь бы доказать себе, что они на это могут. В парке аттракционов они поведут вас на самый страшный аттракцион, но когда дойдёт ваша очередь, будут сами отговаривать от этой затеи.

Водолей (21 января — 18 февраля)

Для Водолеев страх и веселье — это синонимы! Они будут показывать вам самые кошмарные фильмы ужасов, только чтобы посмотреть на вашу реакцию. И пускай они сами видели киноленту больше пяти раз, ничего не заменит им совместное времяпрепровождение, повышающее уровень адреналина в крови.