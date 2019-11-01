Ретроградный Меркурий: чего ждать и как вести себя в этот период

Таролог Галина Янко рассказала, почему до 20 ноября нужно быть осторожными с техникой и не начинать новых дел.

Уже в третий раз за этот год Меркурий перешел в ретроградное движение. Этот период начался 30 октября и продлится до 20 ноября. В астрологии планета Меркурий управляет связью, путешествиями и технологиями, поэтому сейчас все эти области могут потерять свою эффективность.

Но как же обезопасить себя во время ретроградного движения Меркурия? Об этом читателям портала Teleprogramma.pro рассказала таролог и парапсихолог Галина Янко.

Во-первых, Галина объяснила, что означает само понятие ретроградного движения Меркурия. Три или четыре раза в год он проходит Землю по своей орбите. Делая поворот, он замедляется и, кажется, останавливается (это называется «станция») и вращается назад (ретроградно). Конечно, он на самом деле никакого движения назад нет, это лишь оптическая иллюзия — как в случае с двумя поездами, проходящими мимо друг друга в противоположных направлениях.

Астрологи считают, что подобные маневры Меркурия оказывают влияние на жизнь людей.

Установите надежные пароли

Меркурий управляет передачей информации, в ретроградном цикле целесообразно защитить паролем все конфиденциальные данные и сохранить их в облаке, сделайте резервные копии своих самых важных файлов, архивов фотографий.

Будьте осторожны с техникой и многочисленными девайсами. Держите напитки и еду подальше от компьютера, ведь в это время очень велик риск опрокинуть на клавиатуру чашку кофе или заляпать всё вокруг вареньем.

Не заключайте сделки и разберитесь с личными отношениями

Меркурий так же управляет различного рода деловыми договорами, поэтому подумайте дважды, прежде чем заключать какие-либо сделки. Либо завершите важные переговоры уже после ретроградного цикла.

Не начинайте в этот период новые проекты и сосредоточьтесь на задачах, к которым требуется вернуться. Просмотрите все свои контракты, прежде чем подписать. В этот период можно воссоединиться со старыми друзьями, переоформить жилище, вернуть роман.

К последнему следует относиться с осторожностью. Ретроградный Меркурий может вернуть давние чувства, но часто это делается с целью закрытия и возможностью поставить окончательную точку. Не удивляйтесь, если вы получите запрос на добавление в друзья в соцсетях от кого-то, с кем вы встречались много лет назад или от забытого друга детства.