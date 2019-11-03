Гороскоп на неделю, с 4 ноября по 10 ноября, для всех знаков зодиака

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Таисия Веритас.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Представители знака решат, что время от времени им нужно общаться с самыми умными и прекрасными, а потом займутся самоанализом. Им это пойдет на пользу.

Любовь. Вы готовы поговорить со своей половиной, обсудить важные вопросы. Главное - сохранить миролюбивый настрой, чтобы разговор по душам не превратился в выяснение отношений.

Финансы. Тем Скорпионам, кому удастся обуздать свое настроение, можно обещать златые горы - не поддавшиеся внезапным порывам Скорпионы смогут добиться многого.

Здоровье. Интенсивные тренировки, массаж, йога и дыхательные практики - ваши друзья на этой неделе. Не забывайте про них.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы ощутят творческий подъем, который и поведет их через перипетии будней. Креатив Стрельцов проявится во всем - от обновления гардероба до усовершенствования интерьера, от рабочих процессов до романтических отношений. Постарайтесь не переборщить.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козерогам показана смена обстановки - в четырех стенах они чахнут. Чтобы хорошенько проветриться, подойдет даже командировка, хотя обычно вы предпочитаете от них отказываться. А вот с финансами стоит быть поаккуратнее - для трат и вложений время неудачное.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Чем доказывать свою правоту, лучше признайте, что были не правы, и исправьте ошибки. Это касается и работы, и личных отношений. Умение промолчать, идти на компромисс и ладить с окружающими - самые актуальные на этой неделе вещи. Придерживайтесь мирного настроя - и неделя пролетит незаметно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

На улице Рыб праздник - фортуна на их стороне. Им предстоит активная деятельность, возможно, они смогут примерить на себя непривычные роли. Рыбам это понравится, на многие вещи они посмотрят по-другому. Очень важно, чтобы слова не расходились с делом, в противном случае удача этой недели от Рыб отвернется.

Овны (21 марта — 19 апреля)

На этой неделе Овнам хорошо бы подумать о том, что в их жизни явно не к месту. Наступил хороший период для избавления от лишнего. Вредные привычки, лишние килограммы, разный хлам - сейчас распрощаться с ними будет просто и легко, не упустите такую возможность.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Вам предстоит пережить бурю эмоций - ссоры будут такими, что искры вокруг полетят. А примирение и вовсе способно спровоцировать пожар. Так что держите под рукой успокоительные в качестве огнетушителя, пока не полыхнуло и пламенем ваших страстей не снесло ни в чем не повинных окружающих.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

В вас проснется «разведчик в тылу врага» - вы крайне подозрительны и осторожны. И это правильная тактика на этой неделе - особенно когда дело касается финансов. Ничей длинный нос не должен оказаться в ваших денежных вопросах. Даже если это нос кого-то из близких - мягко уведите их от этой темы.

Раки (22 июня — 22 июля)

С четверга любые вопросы начнут решаться с трудом, а вы рискуете вляпаться в неприятную ситуацию: вам будет казаться, что вы скользите по будням, как заправский фигурист, а окружающие видят известное животное на льду. Вторую половину недели лучше посвятить общению с близкими.

Львы (23 июля — 22 августа)

Королевская щедрость, присущая вам, вновь себя проявит. И не то чтобы деньги жгут руки, просто так получается: у Львов полно трат — и запланированных, и незапланированных. Пусть вас это не шокирует. Вам нужно только соразмерять расходы с доходами, и все будет в порядке.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Уж сколько раз твердили Девам… Но все без толку - все равно они работе уделяют больше времени, чем своей второй половине. Ваши возлюбленные уже похожи на бомбу, которую стоит только тронуть и она взорвется. Будьте готовы к очередному взрыву и учтите, что ради отношений чем-то вам придется поступиться.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы на этой неделе похожи на пушистых домашних кошечек. Со всеми соглашаются, со всеми делятся мыслями, особенно если их гладят по шерстке. В этом главная опасность - выболтаете больше, чем нужно, и согласитесь на то, к чему у вас совсем нет склонности. Покажите, что у вас есть острые зубки и острые когти.

Больше гороскопов читайте на Astro7.ru