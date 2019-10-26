Знаки Зодиака, среди которых часто встречаются домашние тираны

Член правления УК «Альфа Капитал» Евгений Живов на этой неделе оказался героем, вернее, антигероем новостной хроники. Его бывшая супруга Ирина рассказала о том, что мужчина, оставивший ее ни с чем во время развода, пришел к ним домой и устроил скандал, в результате чего Ирине и ее дочке пришлось ехать в травмпункт и фиксировать побои.

К сожалению, случаи, когда добрый и любящий мужчина превращается в тирана, — не такая уж редкая вещь. О том, среди каких знаков Зодиака чаще всего можно встретить подобного «оборотня, порталу Teleprogramma.pro рассказала таролог Саона.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Все начинается со сказочных отношений, где он помогает вам донести покупки, решает ваши проблемы, поддерживает во всех начинаниях и проявляет безграничную заботу. Семейную жизнь Овен начинает с обозначения своего авторитета. Привычное вам «позвони, как приедешь» сменяется на «почему ты не позвонила две минуты назад?!». Он старается обозначить, что теперь вы абсолютно во всем должны подчиняться ему, ведь столько всего было для вас сделано. Тотальный контроль и всевластие Овна могут проявляться самым непредсказуемым образом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

У Скорпиона безумно тяжелый характер. Многие вещи, которые никак не заденут другого человека, для Скорпиона будут настолько неприемлемы, что скандала не избежать. Представители вспыльчивого знака способны специально идти на конфликт, просто чтобы выпустить пар. Мужчины Скорпионы – настоящие манипуляторы. Они знают рычаги давления на свою женщину, обозначая их сразу же после тесного знакомства. Лучше не вступать с ним в перепалку, ведь Скорпионы чаще других распускают руки.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Мужчины-Девы — редкостные ревнивцы. Они не позволят вам в жаркий день пойти в коротких шортах или юбке, для него даже самый приемлемый наряд будет поводом для скандала, ведь другие мужчины могут кинуть на вас неосторожный взгляд! В отношениях с Девой главное спокойствие. Либо вы принимаете его таким, какой он есть, либо придется искать другого. Как ни крути, Дева будет вас контролировать и предъявлять претензии, которые способны перерастать в систематические конфликты.

Рак (22 июня — 22 июля)

Представители этого знака с самого начала ведут себя тише воды, ниже травы. Мужчина-Рак будет во всем с вами соглашаться, буквально заглядывать вам в рот, восхищаться вашей красотой и внутренними качествами. Но как только из флирта отношения перерастут во что-то большее, каждый ваш неверный шаг будет незамедлительно прокомментирован не в самом лучшем ключе. Когда дело дойдет до семейной жизни, Раки, склонные к домашнему насилию, будут действительно держать вас в страхе.