Гороскоп на неделю, с 29 октября по 4 ноября, для всех знаков зодиака

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Вы ровными рядами построили людей вокруг - все вас слушаются и стали ужасно предсказуемыми. Не пора ли добавить ярких красок серым будням?

Любовь. Скорпионы придирчиво перебирают воздыхателей, но это им не особо поможет - велик шанс выбрать не того.

Финансы. Есть риск ввязаться в сомнительную авантюру. Лучше поискать иные способы разнообразить жизнь.

Здоровье. Хорошо бы вам озаботиться состоянием кожи и волос и посвятить время уходовым процедурам. Только обойдитесь без экспериментов - болезненные манипуляции ничего хорошего не принесут.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Дел целая куча, а вам хочется найти берлогу потеплее и впасть в спячку до весны. Ищите способ взбодриться - кому-то подойдет спортзал, а кому-то поможет общение с близкими. И не забывайте, что, когда на великие свершения нет сил, всегда можно тихо и спокойно заниматься делами маленькими.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги могут тиранить окружающих, возмущаясь тем, что те еще не распланировали дела на весну. Да что там, кое-кто и с Новым годом ничего не решил! У самих-то Козерогов давно все по полочкам. Чем возмущаться, лучше погрузитесь в работу. И разрешите уже людям быть не такими совершенными, как вы.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Для вас сейчас нет страшнее пугала, чем рутина. От домашних дел Водолеи будут сбегать на работу, где они развернут масштабную деятельность. Сейчас вы склонны добиваться своего любыми способами. Все же постарайтесь не забывать, что цель не всегда оправдывает средства.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы нашли свою тихую гавань, в которой они себя прекрасно чувствуют. Внешние контакты не то чтобы сведены к минимуму, но душой компании Рыб на этой неделе не назовешь. Зато вы пребываете в гармонии с собой и с миром, и это прекрасно.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны будут заниматься разглядыванием соринок в чужих глазах, уверенные в том, что кругом одни враги. Успокойтесь, все это вам только кажется. Лучше повнимательнее посмотрите на собственное поведение - вряд ли увиденное вам понравится. И срочно исправляйтесь.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцы прослывут затворниками - настолько, что их желание побыть в тишине сочтут подозрительным и начнут выяснять, не затевают ли они чего-то сомнительного. Не доводите окружающих до этих мыслей - хоть немного общайтесь с ними! Только не заводите разговоров о деньгах - можете ляпнуть лишнее.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

На личную жизнь Близнецам не хватает времени - они погружены в работу. Для одиноких представителей знака это выход - все равно в личной жизни ничего интересного пока не предвидится. А вот семейным Близнецам стоит прислушаться ко вторым половинам, пока дело не приняло неприятный оборот.



Раки (22 июня — 22 июля)

Раки могут заявить, что они «не хотят ничего решать, а хотят…». Правда, чего именно, они и сами не знают. Зато бегать от ответственности им удается прекрасно. На этой неделе не такая уж плохая тактика. Но учтите, что долго так продолжаться не может, вам все равно придется брать управление жизнью в свои руки.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы строят недовольную мину - грандиозного дела им под стать не находится. Посмотрите на ситуацию под другим углом: вы наконец-то можете разобрать накопившиеся мелкие заботы, внимательно проверить все рабочие документы, посвятить время домашним. И не надо говорить, что это не царское дело.

Девы (23 августа — 22 сентября)

На этой неделе окружающие будут гоняться за Девами, как за сказочным сокровищем. Всем что-то от вас нужно. Постарайтесь не распыляться: великая драгоценность, которой вы обладаете, - время. И его у вас точно на всех не хватит. Расставьте приоритеты и не теряйте бдительности - мошенники не дремлют.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы, как барышня перед балом, прихорашиваются, придирчиво выбирают наряды. Похоже, что в скором времени они собираются пойти в атаку, решив разогнать тучи, набежавшие в личной жизни. Все правильно. Только будьте осторожны с финансами, чтобы не спустить деньги на то, что вам и не нужно вовсе.

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