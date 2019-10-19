Знаки Зодиака, которые смогут променять город на деревню

Квартира в центре большого города – это, конечно, хорошо, но почему-то всё чаще люди начинают буквально задыхаться в больших городах и стремятся переехать за город – кто-то в коттедж в Подмосковье, кто-то на «дальневосточный гектар», у кого денег побольше – на виллу у берегов озера Комо в Италии. И всё же существуют люди, не готовые променять жизнь в большом городе на откровенную глушь.

О том, как разные знаки Зодиака относятся к жизни вдали от цивилизации, порталу Teleprogramma.pro рассказала таролог Наталья Копнева.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овну для жизни вне городских реалий нужна правильная компания. Они не будут проливать слезы по утраченному wi-fi и другим городским удобствам, если, например, окажутся в глуши по причине большой и светлой любви. В таком случае Овен будет рад и домику на Гавайях, и даже избушке в сибирских лесах.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Телец — настоящий спартанец, который приспосабливается ко всему. Второе качество Тельца – умение накапливать созидательную энергию. Представители этого знака будут косо смотреть на вас, когда вы закричите при виде паука, приняв вас за неженку. Им нравится наслаждаться романтикой загородной жизни, находя пути уединения с природой.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Жизнь в глуши на постоянной основе для Близнецов просто невозможна. Им нравится общаться с людьми, Близнецы получают удовольствие, осваивая новое и достигая карьерных высот. Им важно мнение окружающих и динамичный ритм жизни, от которого они никогда не откажутся в пользу спокойствия и размеренности. А вот отдыхать вдали от города этому знаку Зодиака очень нравится.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сентиментальному Раку отказ от жизни в мегаполисе пойдет на пользу. Зимними морозными вечерами Раки будут сидеть у камина с кружкой глинтвейна, укутавшись в мягкий плед и почитывая книгу. Но для начала представители этого знака точно дадут понять, что им нужны максимально комфортные условия. Туалет, душ, уютный ремонт и весь спектр удобств может заставить Рака жить вдали от городской суеты.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам необходима помпезность. Если они и будут жить вдали от цивилизации, то только в тихом, заграничном коттедже, откуда по выходным будут ездить в город на шоппинг. При этом желание постоянно быть в центре внимания и доказывать свое превосходство никуда не денется, так что если вы вдруг спонтанно решите повернуть жизнь с ног на голову вместе с Львом – вряд ли он сможет вас отпустить.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Чистоплотности и аккуратности Дев можно только позавидовать. Поэтому в сарае на отшибе леса представители этого знака Зодиака точно не останутся. Место для жизни должно совмещать для Дев все, что они искренне любят. Если Дева жить не может без моря, то домик у берега где-нибудь на Бали будет идеальным вариантом. Дева никогда не будет терпеть дискомфорт.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Простым и неприхотливым Весам в деревенских реалиях нашей страны будет удобно и интересно. Весы не будут испытывать отвращения к дойке коровы, не устанут колоть дрова и топить печь. Для них все это – жизнь. Тем более, что зачастую у Весов просто золотые руки.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы наотрез откажутся от жизни вне города. Они обусловят это огромным количеством дел, необходимостью развития карьеры и развития в целом. Даже если этого будут требовать обстоятельства, Скорпионы не бросят динамичный ритм жизни.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцу лучше жить там, где море. Не важно какое: Средиземное, Красное или Черное. Они будут просыпаться с ощущением счастья, медитировать, даже готовы вместо плиты готовить пищу на костре, чтобы наполнить себя спокойствием и позитивной энергией.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Козерог может прожить в глуши всю свою жизнь, пока не увидит города. Впечатлительный знак, который всегда стремится к лучшему. В карьере, в работе, в учебе, и даже семья у Козерогов должна быть примерной, поэтому они вряд ли захотят выходить из своей зоны комфорта.

Водолей (21 января — 18 февраля)

Для Водолеев жизнь вдали от цивилизации – мечта. Они готовы построить собственный дом, завести семью и больше никогда не выходить в онлайн. Нередко Водолеи на все выходные стараются уйти от рутинных будней, спрятавшись на даче.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Чтобы Рыбы были спокойны и счастливы, им нужны соответствующие условия. Они согласны на жизнь вдали от цивилизации, но с возможностью время от времени ходить по магазинам, в кино и так далее. Рыбы не любят категоричность, они ценят себя и свободу действий.