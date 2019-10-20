Астролог назвала самые чувствительные знаки Зодиака

Некоторые люди принимают всё, что рядом с ними происходит, слишком близко к сердцу. Финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта рассказала, кто они по гороскопу.

Переживать по поводу каких-то незначительных событий, не спать ночами из-за накопившихся переживаний, эмоционально реагировать на всё происходящее — качество далеко не самое полезное, и, тем не менее, присущее многим из нас. Астрологи считают, что оно, как и многие черты характера, даны человеку от рождения и зависят от его знака Зодиака.

Специально для портала Teleprogramma.pro известная ясновидящая, финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова составила список самых чувствительных знаков Зодиака.

Рак (22 июня — 22 июля)

Люди, родившиеся под этим знаком, отличаются особой восприимчивостью и это иногда может стать причиной ревности. У них отлично работает воображение и, когда любимый человек не берет трубку, они заранее прокручивают у себя в голове возможные варианты его местонахождения и сценарии дальнейшего развития событий. В любой стрессовой ситуации Раки дают волю своим эмоциям, абсолютно не имея возможности их контролировать. Раков легко задеть, а болевых точек у них предостаточно, к тому же они очень сентиментальны, быстро привыкают к людям и начинают испытывать симпатию.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы — очень ранимый знак Зодиака. В конфликтах они редко принимают нападающую сторону, скорее наоборот, становятся жертвами неподобающего отношения. Рыбы обладают тонкой душевной организацией, их легко можно задеть, а они, в свою очередь, нередко принимают слова слишком близко к сердцу. Они очень впечатлительны и могут расплакаться за просмотром очередной мелодрамы.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы стараются скрыть тонкость своей души за нарциссизмом и показательным равнодушием. Но не все так просто. Попав в неоднозначную ситуацию, они будут накручивать себя, почем зря. Для них очень важно, чтобы их поступки и свершения оценивались по достоинству, в случае, когда этого не происходит, Львы будут молча страдать от этого, при этом не объясняя человеку, что он сделал не так. Нередко по причине боязни разбитого сердца Львы отвергают ухаживания противоположного пола, объясняя это неготовностью к отношениям.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Общительные и коммуникабельные Весы боятся одиночества. Они заботятся об отношении к вам окружающих и не станут игнорировать поступки, которые покажутся проявлением безразличия к ним. Скорее всего, Весы поинтересуются, почему человек поступает с ними тем или иным образом, но иногда от них можно услышать довольно беспочвенные обвинения. С присущей им сентиментальностью они относятся и к хорошему отношению, благодарить близких за подарки или поздравления они будут с особой искренностью.