Гороскоп на неделю, с 22 октября по 28 октября, для всех знаков зодиака

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Таисия Веритас.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы - известные манипуляторы. На этой неделе, чтобы достичь желаемого, вам нужно пойти на небольшие уступки.

Любовь. В любви у Скорпионов все хорошо - они обаятельны и щедры. А потому и у семейных, и свободных представителей знака перспективы самые радужные.

Финансы. У Скорпионов все прекрасно в любви по той причине, что и в финансовой сфере все просто замечательно.

Здоровье. Предстоит еще одна неделя, чреватая травмами, поломками и прочими неприятностями в том же духе. Будьте предельно аккуратны, особенно на дорогах.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам опять скучно. Энергия их переполняет, они похожи на чайник без крышки, который вот-вот закипит и всех забрызгает кипятком. Постарайтесь обойтись без этих травмоопасных ситуаций. Пар спускайте осторожно. Занимайтесь спокойными делами, кипучая энергия вам еще пригодится.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги окажутся в центре событий, и это подстегнет их: они будут изо всех сил наверстывать то, что, как им кажется, было давно упущено. Будьте осторожнее - вы можете попасть в неприятную передрягу, где вы не будете ни в чем виноваты, но всех собак повесят на вас.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Прежде чем браться за строительство новой лучшей жизни, убедитесь, что подготовительные работы проведены на отлично. Вы ведь не можете начинать строить дом с крыши! Так и со всеми новыми затеями - вы должны быть уверены, что ваше «здание» не обрушится в самый неподходящий момент.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам не мешает вспомнить о том, что в сутках 24 часа, а находиться сразу в нескольких местах одновременно они пока не научились. Нельзя объять необъятное - сделайте себе одолжение и выберите только самое важное. И не позволяйте кому-то выбирать это важное за вас.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Перфекционизм может сыграть с Овнами злую шутку: стремясь сделать все идеально, вы рискуете ничего не успеть. Дел у вас море и, чтобы в этом море не утонуть, лучше делать не идеально, а хорошо. И на что у вас точно нет времени - так это на ехидные замечания в адрес окружающих.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцам надо поработать над скоростью - эта неделя потребует от вас быстрых решений. И не стучите кулаком по столу, показывая, кто тут главный. Если на работе это вам еще простят, то домашние вполне могут и в ответ по столу постучать. Решайте семейные вопросы коллегиально.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

У Близнецов все валится из рук: прежние дела им надоели, а новых занятий они пока не нашли. Чем чахнуть зря, лучше обратитесь к творчеству - оно всегда помогает тем, кто ищет новизны. И кто знает, какие таланты вы в себе скрываете? Может быть, в вас дремлет хороший поэт?

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки на этой неделе похожи на маленького ребенка: надувают губы и обижаются на все подряд. Беречь в себе внутреннего ребенка - это, конечно, хорошо, но вы только подумайте, сколько прекрасных возможностей упускаете, пока настойчиво копаетесь в своих обидах!

Львы (23 июля — 22 августа)

Никакого риска! На этой неделе носите себя, как хрустальную вазу. Повышается вероятность травм, краж, аварий. Так что машину можете оставить в гараже. Зато в любви у вас все весьма неплохо. Если вы искали время, чтобы познакомить свою половинку с родителями, то сейчас очень удачный момент.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Тише едешь - дальше будешь. Вам категорически противопоказано суетиться, куда-то нестись, устраивать шумные сборища. Самая плодотворная для вас сейчас атмосфера - спокойствие и

уединение. Особенно хорошо пойдут дела, если вы возьметесь за обучение или творчество.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Меньше работы - больше праздника. Вы порядком устали, и о работе думать не хочется. Спокойно выполняйте ваш обязательный минимум, а трудовые подвиги отложите до лучших времен. Позвольте себе какие-нибудь удовольствия, побалуйте себя, ведь вы точно этого достойны!

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