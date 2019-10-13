Знаки зодиака, которые могут встретить любовь на сайте знакомств

В наше время встретить свою вторую половину не так-то просто, ведь все мы погружены в дела, а общение с друзьями чаще всего сводится к переписке в мессенджерах и социальных сетях.

Местом, где люди находят друг друга, могут стать сайты знакомств и приложения, такие как Tinder. Но и там везёт далеко не всем — кто-то в силу своего характера не может выбрать подходящую пару, у кого-то запросы и возможности слишком сильно расходятся. О том, какие знаки Зодиака действительно имеют шанс найти любовь благодаря таким сайтам, читателям портала Teleprogramma.pro рассказала таролог Саона.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы — настоящие мастера пера, к тому же у них хороша развита устная речь. Сумев привлечь к себе внимание, они стремятся поскорее встретиться с собеседником из Сети. При встрече этому знаку легко очаровать практически любого, поэтому человек, испытывающий влечение к Близнецам, пусть даже через Интернет, способен быстро попасть под их влияние.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы так же способны очаровать человека в одной лишь переписке. Они ласковы, они привлекают своей искренностью. Еще одним хорошим качеством этого знака является то, что ему не свойственно принятие поверхностных решений — они умеют анализировать личность и это снижает риск неудачных знакомств.

Водолей (21 января — 18 февраля)

Непредсказуемые и спонтанные Водолеи с лёгкостью находят общий язык с человеком, который им понравился, выявляют общие интересы, увлечения и взгляды на мир. Когда Водолей поймёт, что нашёл родственную душу, он не станет исчезать и останавливаться, а в ближайшее время найдёт свободный день для встречи в режиме оффлайн.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы принадлежат к числу романтических и чувствительных людей. Вести виртуальные отношения им не просто, но это даёт Рыбам возможность не размениваться по пустякам. Их искренние глаза и отношение могут пробудить светлые чувства. Если собеседник запасется терпением, встреча с Рыбами точно не будет для него разочарованием.