Гороскоп

Знаки зодиака, которые могут встретить любовь на сайте знакомств

Таролог Саона рассказала, кто может обрести личное счастье благодаря Всемирной компьютерной паутине.

Знаки зодиака, которые могут встретить любовь на сайте знакомств
Папу Джима тоже пытались с кем-нибудь познакомить с помощью Интернета. Кадр из фильма "Американский пирог: все в сборе"

В наше время встретить свою вторую половину не так-то просто, ведь все мы погружены в дела, а общение с друзьями чаще всего сводится к переписке в мессенджерах и социальных сетях.

Местом, где люди находят друг друга, могут стать сайты знакомств и приложения, такие как Tinder. Но и там везёт далеко не всем — кто-то в силу своего характера не может выбрать подходящую пару, у кого-то запросы и возможности слишком сильно расходятся. О том, какие знаки Зодиака действительно имеют шанс найти любовь благодаря таким сайтам, читателям портала Teleprogramma.pro рассказала таролог Саона.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы — настоящие мастера пера, к тому же у них хороша развита устная речь. Сумев привлечь к себе внимание, они стремятся поскорее встретиться с собеседником из Сети. При встрече этому знаку легко очаровать практически любого, поэтому человек, испытывающий влечение к Близнецам, пусть даже через Интернет, способен быстро попасть под их влияние.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы так же способны очаровать человека в одной лишь переписке. Они ласковы, они привлекают своей искренностью. Еще одним хорошим качеством этого знака является то, что ему не свойственно принятие поверхностных решений — они умеют анализировать личность и это снижает риск неудачных знакомств.

Водолей (21 января — 18 февраля)

Непредсказуемые и спонтанные Водолеи с лёгкостью находят общий язык с человеком, который им понравился, выявляют общие интересы, увлечения и взгляды на мир. Когда Водолей поймёт, что нашёл родственную душу, он не станет исчезать и останавливаться, а в ближайшее время найдёт свободный день для встречи в режиме оффлайн.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы принадлежат к числу романтических и чувствительных людей. Вести виртуальные отношения им не просто, но это даёт Рыбам возможность не размениваться по пустякам. Их искренние глаза и отношение могут пробудить светлые чувства. Если собеседник запасется терпением, встреча с Рыбами точно не будет для него разочарованием.

Ясновидящая, астролог, психолог Саона. Фото
Ясновидящая Саона. Фото: saonataro.com
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Знаки зодиака, которые могут встретить любовь на сайте знакомств
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