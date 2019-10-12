Представителей каких знаков Зодиака можно встретить в секс-шопе

В СССР секса, как известно, не было, а в России он внезапно появился. За 28 лет с момента развала Союза секса в нашей стране стало так много, что сейчас в любом крупном городе успешно функционируют десятки интим-магазинов, а уж сайты, которые сейчас легально торгуют соответствующими товарами, даже подсчитывать никто не возьмется.

Между тем, даже в нашем демократическом обществе далеко не каждый человек решается на эксперименты и не стыдится призывать на помощь современные секс-технологии. И если у кого-то в ящичке с исподним хранятся различные жужжащие, вибрирующие приборы, костюмчик медсестры, обшитые искусственным мехом наручники и другие забавные аксессуары, то другой при виде магазина интимных товаров боязливо ежится и переходит, от греха подальше, на другую сторону дороги.

Тех, кто стесняется, мы оставим в покое. Сегодня наша тема — те, кто любит добавить «изюминку» в отношения к партнером или с самим собой. По мнению таролога, ясновидящей Галины Янко, это более всего свойственно четырем знакам Зодиака. И вот эти знаки.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны зачастую не стеснительны и предпочитают выжимать из всего максимум. Если они нашли себе занятие по душе, то с присущей им дотошностью изучат его от и до, найдут подводные камни и способы оптимизации. Это касается и интимной жизни родившихся под этим знаком. Использование различных игрушек — для них лишь способ лучше изучить тело, а во время интимной близости выложиться на максимум.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сексуальная энергия Близнецов бьет через край. Им не всегда удаётся справиться с таким потоком, поэтому их можно определить как вечных искателей разнообразия. Интересы Близнецов в жизни развиваются так же динамично, как и их сексуальная жизнь. Им легко находить общий язык с людьми и с моральной точки зрения для Близнецов практически не существует табу.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Скрытный знак. Девы будут до последнего строить из себя святых, пока не дойдёт до дела. В обществе они даже способны отрицать собственные пристрастия и критиковать, по сути, единомышленников. В интимном плане зачастую Девы имеют неординарные предпочтения.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы — эксцентричный знак зодиака. Их уверенность в себе позволяет Тельцам добиваться больших успехов в работе, тем самым подогревая сильную внутреннюю энергетику. Такие всплески энергии требуют реализации, поэтому интимная жизнь этого знака Зодиака зачастую наполнена яркими красками. Они будут использовать ощущения по максимуму, реализовывая собственное превосходство.