Гороскоп

Представителей каких знаков Зодиака можно встретить в секс-шопе

Таролог Галина Янко специально для портала Teleprogramma.pro составила рейтинг самых отвязных искателей постельных удовольствий.

Представителей каких знаков Зодиака можно встретить в секс-шопе
Кадр из сериала "Секс в большом городе"

В СССР секса, как известно, не было, а в России он внезапно появился. За 28 лет с момента развала Союза секса в нашей стране стало так много, что сейчас в любом крупном городе успешно функционируют десятки интим-магазинов, а уж сайты, которые сейчас легально торгуют соответствующими товарами, даже подсчитывать никто не возьмется.

Между тем, даже в нашем демократическом обществе далеко не каждый человек решается на эксперименты и не стыдится призывать на помощь современные секс-технологии. И если у кого-то в ящичке с исподним хранятся различные жужжащие, вибрирующие приборы, костюмчик медсестры, обшитые искусственным мехом наручники и другие забавные аксессуары, то другой при виде магазина интимных товаров боязливо ежится и переходит, от греха подальше, на другую сторону дороги.

Тех, кто стесняется, мы оставим в покое. Сегодня наша тема — те, кто любит добавить «изюминку» в отношения к партнером или с самим собой. По мнению таролога, ясновидящей Галины Янко, это более всего свойственно четырем знакам Зодиака. И вот эти знаки.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны зачастую не стеснительны и предпочитают выжимать из всего максимум. Если они нашли себе занятие по душе, то с присущей им дотошностью изучат его от и до, найдут подводные камни и способы оптимизации. Это касается и интимной жизни родившихся под этим знаком. Использование различных игрушек — для них лишь способ лучше изучить тело, а во время интимной близости выложиться на максимум.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сексуальная энергия Близнецов бьет через край. Им не всегда удаётся справиться с таким потоком, поэтому их можно определить как вечных искателей разнообразия. Интересы Близнецов в жизни развиваются так же динамично, как и их сексуальная жизнь. Им легко находить общий язык с людьми и с моральной точки зрения для Близнецов практически не существует табу.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Скрытный знак. Девы будут до последнего строить из себя святых, пока не дойдёт до дела. В обществе они даже способны отрицать собственные пристрастия и критиковать, по сути, единомышленников. В интимном плане зачастую Девы имеют неординарные предпочтения.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы — эксцентричный знак зодиака. Их уверенность в себе позволяет Тельцам добиваться больших успехов в работе, тем самым подогревая сильную внутреннюю энергетику. Такие всплески энергии требуют реализации, поэтому интимная жизнь этого знака Зодиака зачастую наполнена яркими красками. Они будут использовать ощущения по максимуму, реализовывая собственное превосходство.

Гадалка, ясновидящая, таролог Галина Янко
Таролог, астролог Галина Янко. Фото: galinayanko.ru
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Представителей каких знаков Зодиака можно встретить в секс-шопе
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