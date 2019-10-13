Гороскоп на неделю, с 15 октября по 21 октября, для всех знаков зодиака

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Таисия Веритас.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам рекомендованы спокойные вечера в тесном кругу. Это прогонит накатившую было хандру и поможет достичь успеха.

Любовь. Сомневаться в своем партнере - неблагодарное занятие. А вот радовать его, даже если это просто конфетка с милой запиской в кармане, - прекрасная мысль.

Финансы. Избегайте принятия важных решений на этой неделе - велика вероятность ошибиться. Зато небольшой шопинг вам не навредит и обязательно поднимет настроение.

Здоровье. Велик риск получить травму. Погоня за автобусом до добра не доведет. Постарайтесь избегать экстрим-центров и других мест, посещение которых может привести в травмпункт.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

«Молчание - золото». Именно этим принципом на этой неделе руководствуются Скорпионы. У них море планов, касающихся и работы, и личной жизни. Но посвящать кого бы то ни было в свои дела они не торопятся. И правильно - чужие длинные носы только помешают воплощению ваших идей.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам не стоит пускать в свою личную жизнь любопытных товарищей - натопчут, наговорят всякого и уйдут, оставив после себя руины. Это касается в первую очередь семейных Стрельцов. Но и тем, кто находится в поиске, лучше держать рот на замке - с новыми знакомствами вы отлично разберетесь самостоятельно.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козерог будет затычкой в каждой бочке, оставляет за собой последнее слово и вообще демонстрирует свою незаменимость. Совет на неделю: остудите пыл и не пытайтесь затыкать собой все попадающиеся на пути бочки. Вам правильнее сейчас работать в одиночку, иначе вы рискуете перессориться со всеми вокруг.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Главная задача Водолеев - не поддаваться искушениям. И самое опасное - все эти искушения будут манить своей новизной: новый роман, новая работа, путешествие в незнакомые места. Помните, что, как бы соблазнительно ни выглядело это новое, на деле прекрасный принц может превратиться в жабу, а карета - в тыкву.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам стоит поменьше шевелить плавниками - чем больше они суетятся, тем меньше шансов, что они добьются желаемого. Финансовые вопросы лучше отложить на будущее, иначе окажетесь в положении Буратино на Поле Чудес - ваши золотые уведут прохвосты, а вы будете ждать, пока вырастет денежное дерево.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны весьма успешны. Но это не повод брать на себя все новые обязательства - так можно впрячься в воз, тянуть который вам окажется не под силу. Так что либо делите свой «воз» с кем-то еще, либо оставьте его вовсе - в будущем у вас еще появится возможность к нему вернуться.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцы почувствуют, что накопили изрядное количество вредных привычек. Чтобы от них избавиться, не нужно ждать понедельника, на который вы назначили с ними борьбу. Сейчас очень удачное для этого время: кто-то сумеет бросить курить, а кто-то перестанет наконец грызть ногти, когда нервничает.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Душа Близнецов требует праздника, а вокруг, как назло, сплошные серые будни. Учтите, что на этой неделе не стоит противостоять рутине - попытки запустить фейерверк обернутся разбитыми окнами. Принимайтесь за дела: пусть их у вас не будет, когда действительно наступит время праздника.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки проявят чудеса дипломатии, а потому именно они станут главными претендентами на премию на работе. Не почивайте на лаврах: успех - штука непостоянная, укрепите свои позиции, чтобы и в дальнейшем быть в первых рядах. И позвольте себе небольшой невинный флирт - вам это принесет удовольствие.

Львы (23 июля — 22 августа)

Кто-то будет гладить Львов по шерстке, и это благотворно отразится на их настроении. Главное, не теряйте бдительности - пока вы такие довольные, вам могут под шумок подсунуть сверхурочную работу. Договоритесь об условиях на этом берегу - вы ведь не хотите выполнять чужие задачи без дополнительного стимула?

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы подустали от собственных трудовых подвигов. В связи с этим они будут выполнять только то, что необходимо делать по регламенту, и ни на йоту больше. Но надо отдать им должное - вся проделанная работа будет достойна всяческих похвал. А освободившееся от работы время Девы наконец смогут посвятить семье.

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