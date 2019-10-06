Знаки Зодиака, которые остаются детьми в душе

Люди делятся на две категории: одни стараются поскорее стать взрослыми, рано начиная самостоятельную жизнь, другие же цепляются за свое детство, продолжая играть в игрушки уже в довольно взрослом возрасте или проявляя инфантильность где-то еще.

О том, какие знаки Зодиака в душе всегда остаются детьми, порталу Teleprogramma.pro рассказала ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В повседневной жизни Овны – вечные дети. Они любят веселиться, дурачиться и, в принципе, легко относятся ко всему происходящему. Представители этого знака стараются разрушать все стереотипы и идти всему наперекор. Но нужно отметить, что рабочие моменты для Овна остаются серьезным делом, они ни за что не будут относиться с пренебрежением к важным вещам, и в деловых вопросах способны меняться до неузнаваемости.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы – мечтатели. Они создают себе уютный, маленький мирок, в котором прячутся от внешних раздражителей и всех настигающих бед. Внешне они могут выглядеть как стервозные, самоуверенные личности, с горячей головой и холодным сердцем, на самом же деле внутри они — маленькие дети, нуждающиеся в защите, понимании и ласке.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Зачем задумываться о возрасте, если ребенком в душе быть приятно и весело? Такой установки придерживаются Весы. Их ребячество проявляется в искренности, в чистоте намерений, они редко способны на хитрые, продуманные поступки и ходы ради выгоды. Весы идут по жизни с распахнутым сердцем, но часто такая открытость заканчивается для них не лучшим образом.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У этого знака Зодиака вообще нет представления о том, что такое возраст. В шестьдесят прыгнуть с парашютом или научиться кататься на скейтборде? Почему бы и нет. Мечты и фантазии у них бывают настолько неординарными, что просто отпугивают приближающуюся старость. Стрельцы — это поистине дети в душе, которые готовы на необдуманные поступки, слегка безответственны, но самобытны.