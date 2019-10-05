Знаки Зодиака, которые могут увлечься запрещенными веществами

Известная актриса Наталья Бочкарева недавно была задержана с пакетиком кокаина в нижнем белье. В Сети появилось видео с места задержания, полиция тоже подтвердила , что всё это правда. Но у зрителей случившееся вызвало лишь недоумение.

Действительно, как же так? У Натальи ведь есть дети, интересная работа, яркая внешность и народная слава. Жизнь у нее сложилась лучше, чем у доброй части нашего населения. Так зачем губить свой организм с помощью наркотиков?

Как рассказала порталу Teleprogramma.pro таролог Марианна Абравитова, склонность к пагубным пристрастиям возникает как от плохой, так и от хорошей жизни. Ведунья также назвала знаки Зодиака, которым свойственна любовь к допингам.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы не могут жить без смены обстановки. Они импульсивны, легко ввязываются в различного рода авантюры и постоянно стремятся к новым ощущениям. К тому же среди Близнецов множество представителей творческих профессий, а такие люди, как известно, нередко находят вдохновение в пагубных пристрастиях. Склонность Близнецов к принятию запрещенных препаратов обуславливается еще и их смелостью, нежеланию прислушиваться к мнению окружающих, даже если их правота в определенном вопросе очевидна.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки тяжело переживают жизненные трудности. Им легче спрятаться, уйти от проблемы, а не искать пути ее решения. Особенно это касается отношений между мужчиной и женщиной. Разрыв приносит Ракам долгие страдания по утраченному партнеру, что негативно сказывается на их общем состоянии. На помощь им приходят алкоголь, наркотики, кто-то заедает свой стресс или погружается с головой в работу, что тоже является проявлением зависимости.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У Дев часто бывает огромное количество зависимостей. Они быстро привыкают к людям, любят накручивать, поддаваться негативным мыслям и установкам. Им сложнее всего взять себя в руки, пойти в спортзал, перестать объедаться, курить и так далее. Если Девы начнут злоупотреблять алкоголем или попробуют наркотики, скорее всего, эти зависимости будут преследовать их всю жизнь, справиться с ними Деве будет трудно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Среди Рыб часто можно встретить наркоманов и любителей выпить. Дело в том, что Рыбы — чувствительный знак, они медленно находят общий язык с людьми, но, обретая связь, привязываются к человеку слишком сильно. Любовь к свободе и удовольствиям подталкивает Рыб к искушению пойти не по той дорожке, и они подчиняются. Причем Рыбы никогда не признают, что у них назрели проблемы, не попросят помощи и будут до самого конца отрицать свою принадлежность к числу зависимых от пагубных пристрастий людей.