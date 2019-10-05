Гороскоп

Знаки Зодиака, которые могут увлечься запрещенными веществами

Таролог Марианна Абравитова назвала четыре знака, способные пойти по стопам «Даши Букиной».

Знаки Зодиака, которые могут увлечься запрещенными веществами
Дашу Букину из сериала "Счастливы вместе" многие знают и любят уже много лет. Фото: Instagram

Известная актриса Наталья Бочкарева недавно была задержана с пакетиком кокаина в нижнем белье. В Сети появилось видео с места задержания, полиция тоже подтвердила , что всё это правда. Но у зрителей случившееся вызвало лишь недоумение.

Действительно, как же так? У Натальи ведь есть дети, интересная работа, яркая внешность и народная слава. Жизнь у нее сложилась лучше, чем у доброй части нашего населения. Так зачем губить свой организм с помощью наркотиков?

Как рассказала порталу Teleprogramma.pro таролог Марианна Абравитова, склонность к пагубным пристрастиям возникает как от плохой, так и от хорошей жизни. Ведунья также назвала знаки Зодиака, которым свойственна любовь к допингам.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы не могут жить без смены обстановки. Они импульсивны, легко ввязываются в различного рода авантюры и постоянно стремятся к новым ощущениям. К тому же среди Близнецов множество представителей творческих профессий, а такие люди, как известно, нередко находят вдохновение в пагубных пристрастиях. Склонность Близнецов к принятию запрещенных препаратов обуславливается еще и их смелостью, нежеланию прислушиваться к мнению окружающих, даже если их правота в определенном вопросе очевидна.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки тяжело переживают жизненные трудности. Им легче спрятаться, уйти от проблемы, а не искать пути ее решения. Особенно это касается отношений между мужчиной и женщиной. Разрыв приносит Ракам долгие страдания по утраченному партнеру, что негативно сказывается на их общем состоянии. На помощь им приходят алкоголь, наркотики, кто-то заедает свой стресс или погружается с головой в работу, что тоже является проявлением зависимости.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У Дев часто бывает огромное количество зависимостей. Они быстро привыкают к людям, любят накручивать, поддаваться негативным мыслям и установкам. Им сложнее всего взять себя в руки, пойти в спортзал, перестать объедаться, курить и так далее. Если Девы начнут злоупотреблять алкоголем или попробуют наркотики, скорее всего, эти зависимости будут преследовать их всю жизнь, справиться с ними Деве будет трудно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Среди Рыб часто можно встретить наркоманов и любителей выпить. Дело в том, что Рыбы — чувствительный знак, они медленно находят общий язык с людьми, но, обретая связь, привязываются к человеку слишком сильно. Любовь к свободе и удовольствиям подталкивает Рыб к искушению пойти не по той дорожке, и они подчиняются. Причем Рыбы никогда не признают, что у них назрели проблемы, не попросят помощи и будут до самого конца отрицать свою принадлежность к числу зависимых от пагубных пристрастий людей.

Таролог Марианна Абравитова. Фото
Таролог Марианна Абравитова. Фото: mariannaabravitova.ru
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астрологастрологияГороскопзнаки зодиакаМарианна Абравитова
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Знаки Зодиака, которые могут увлечься запрещенными веществами
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