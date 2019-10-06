Гороскоп на неделю, с 7 октября по 14 октября, для всех знаков Зодиака

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Таисия Веритас.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Неделя предвещает накал эмоций - не поддавайтесь на провокации. Сердце, конечно, должно быть горячим, но голова — холодной.

Любовь. Весам хочется мексиканских страстей, но вот совершать какие-то действия у них нет никакого желания. Вспомните о том, что под лежачий камень и вода не течет.

Финансы. Не стоит расслабляться - все неплохо, но для масштабных трат, на которые вас тянет, время еще не пришло.

Здоровье. Пользу прогулок трудно переоценить, и если погода не позволяет долго гулять, найдите другой источник физической активности. Хотя бы начните отжиматься по утрам.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам снова покажется, что им королевство маловато и разгуляться совершенно негде. Не расстраивайтесь, беритесь и за те дела, масштабы которых не поражают воображение. По мере их выполнения вы поймете, что именно из таких дел и состоят большие свершения.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

После периода вынужденного спокойствия, который энергичные Стрельцы пережили с гигантским трудом, наконец-то пришло время действовать. Главное - не пускаться в отчаянную погоню за доброй полусотней зайцев. Выбирайте лучше одного, но зато самого-самого важного.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Педантичные Козероги готовы придраться к чему угодно. Вот тут окно недостаточно сильно блестит, а вот здесь в отчете четырех строчек не хватает. Слушайте, да вы так сами себя съедите! Найдите время для отдыха и развлечений - тихих и спокойных, таких, что вам по душе.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Оставить прошлое в прошлом удается не всем. Водолеям вот не удалось. Вас будут настигать отголоски былых проблем, возможно, захочется вернуться к роману, давно канувшему в небытие. Напомните себе, чем эти отношения закончились, и займитесь работой - здесь вы достигнете больших успехов.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы сейчас хороши в работе, в новых проектах и в разруливании спорных ситуаций. Пользуйтесь моментом, чтобы достичь своих целей. А вот в плане личной жизни — нехорошо: Рыбы могут связаться с сомнительными людьми. Будьте осторожнее, засматриваясь на представителей противоположного пола.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овнам необходимо провести внушительную работу над собой: на этой неделе нет ничего полезнее, чем держать себя в руках и молчать в тряпочку. А поскольку вам, как обычно, будет что сказать окружающим, лучше запаситесь «тряпочкой» размером побольше.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

На Тельцов на этой неделе нападет лирическое настроение, в котором не окажется места всяким посторонним личностям. Даже в личной жизни Тельцы исключат любые страсти. Непоколебимое спокойствие Тельцов окажется спасительным островком для их эмоциональных возлюбленных.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы легко скользят по волнам жизни и в своей безмятежности уверены, что волны вынесут их к нужным берегам. Однако очень скоро Близнецы убедятся, что пускать все дела на самотек было неудачной идеей. Берите все под контроль, и тогда не придется расплачиваться за излишнюю беспечность.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки будут на этой неделе особенно привлекательными, а потому подвергнутся атаке со стороны представителей противоположного пола. Впрочем, Ракам эта инициатива окажется совершенно неинтересна, а активные попытки втянуть их в новые связи больше напугают, чем порадуют.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы так долго не проявляли интереса к личной жизни, что, обратив на нее внимание, обнаружат, что вовсе не являются центром вселенной для любимых. Во Львах тут же проснется Отелло, и они начнут устраивать скандалы и сцены ревности. Успокойтесь: такое поведение ни к чему хорошему не приведет.

Девы (23 августа — 22 сентября)

У Дев наступил романтический период. Им хочется посвятить отношениям максимум времени. На деле окажется, что они душат любимых своим повышенным вниманием, контролируя каждый шаг объекта страсти. Всем известно, что контроль - один из пунктиков Дев, но в любви он не лучший помощник.

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