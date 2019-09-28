Астролог рассказал, каким песням соответствуют знаки Зодиака

Песня нам, как известно, «строить и жизнь помогает» . Хорошая и позитивная песня может в один момент исправить плохое настроение, грустная — пережить какие-то невеселые события, происходящие в жизни.

По мнению таролога и ясновидящей Галины Янко, каждому знаку Зодиака, в соответсвии с его характером, можно подобрать идеальную песню. И она составила список этих песен для портала Teleprogramma.pro.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Алексей Воробьев «Сумасшедшая»

Вероятней всего, героиня этой песни – представительница знака Зодиака Овен. Здесь все про них: активных, безбашенных, артистичных и непосредственных. Своим обаянием они способны украсть сердце любого мужчины, но сами – совершенно неуловимы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ольга Бузова «Мало половин»

Как часто представительницы этого знака обжигаются, при том, что целиком и полностью отдаются отношениям и действительно вкладывают все свои ресурсы в дела любовные. Довольно часто их усилия оказываются напрасны, ведь не каждый может это оценить. Но после любого удара представители этого знака способны идти дальше и верить в лучшее.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Лолита «Пошлю его на…»

Представители этого знака Зодиака настолько легко расстаются с людьми, с которыми что-то не склеилось, что им можно только позавидовать. Они живут в постоянном движении и постоянно ищут новых впечатлений, так что любой разлад в отношениях воспринимают как долгожданный шанс перейти, наконец, к увлекательному поиску нового партнера.

Рак (22 июня — 22 июля)

Лариса Долина «Погода в доме»

Самый домашний знак Зодиака, для которых уют, теплое семейное гнездо и гармония в отношениях с близкими – главные составляющие счастья. «Главней всего – погода в доме, а все другое – суета», — с этим легко согласится любой представитель этого знака Зодиака.

Лев (23 июля — 22 августа)

Лобода «Суперзвезда»

«Все люди как люди, а я – суперзвезда», — девиз всех представителей этого знака. Они любят купаться во внимании и проявлять свои таланты при каждом удобном случае. В любой компании выделяются именно они, потому что они всегда уверены в своей харизме.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сергей Лазарев «Идеальный мир»

Каждому представителю этого знака Зодиака знакомы эти чувства: когда так хочется сделать все правильно, но мир как будто сопротивляется этому. Перфекционисты во всем, Девы довольно часто испытывают этот внутренний конфликт, когда надо просто позволить себе расслабиться и оставить все так, как оно есть.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Полина Гагарина «Нет больше драмы»

Весы, как правило, мечтают о счастливой, спокойной и неконфликтной жизни. Конечно, все знаки в идеале хотели бы, чтобы их дом был наполнен гармонией, но для Весов крайне важно, чтобы все вокруг были счастливы, довольны и ладили между собой. Из-за этого Весы не терпят драмы и выяснения отношений. Это не значит, что с ними нужно скрывать все свои эмоции, но стоит постараться показать себя взрослым, дипломатичным и неконфликтным человеком.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Алла Пугачева «Позови меня с собой»

Хит Примадонны выражает глубину внутренних переживаний представителей этого знака Зодиака. Они жаждут любви, способны полностью отдаваться этому чувству и обладают очень драматичным восприятием жизни. Каждый Скорпион хоть раз переживал любовную драму, как в этой песне, потому что любят они сильно и по-настоящему.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Любовь Успенская «Кабриолет»

Стрелец — это знак, который боится попасть в рутину. Они ненавидят скуку и однообразие, и хотят, чтобы каждый день отличался от предыдущего. А путешествия вообще составляют для них одну из главных ценностей в жизни, так что «сесть в кабриолет и уехать куда-нибудь» — идеальный для них выход из любой ситуации.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Ёлка «Прованс»

Козероги живут в постоянном движении к цели, имея красивую мечту в качестве мотивации. Эта песня отлично передаёт ту веру в лучшее и свои силы, с которой представители этого знака идут по жизни.

Водолей (21 января — 18 февраля)

София Ротару «Только этого мало»

Текст этой песни столь же остроумный и необычный, как и каждый представитель этого знака. В каком-то смысле эта песня выражает неуемную жажду познания и новых впечатлений, которая свойственна каждому Водолею. И заметьте, несмотря на серьезный посыл, песня очень легкая, энергичная и в ней нет лишней драмы – все, как любят Водолеи.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вера Брежнева «Любовь спасет мир»

Вы влюбляетесь очень быстро и очень легко. Вы — человек, живет своими эмоциями и очень привязан к тем переживаниям (например, к любви), которые заставляют вас чувствовать себя живыми. И хотя у большинства из вас много ран на душе, каждый раз вы влюбляетесь, как в первый.