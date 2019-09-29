Знаки Зодиака, которые с легкостью поддерживают порядок в жизни

Помните слова из известной песни Олега Митяева? «У бывшей русской подданной в квартире кавардак, а значит что-то и в душе наверняка не так…» В последнее время мы всё старательнее наблюдаем за собой и порой замечаем удивительную взаимосвязь между порядком в доме и в жизни в целом. Занявшись «расхламлением» внутри своего жилища, выкинув лишнее и расставив по своим местам нужное, мы одновременно наводим порядок и в голове, и в сердце.

Между тем, астрологи полагают, что среди знаков Зодиака есть те, кому и без «волшебных пинков» удается всегда поддерживать во всем порядок. Рейтинг этих счастливчиков для наших читателей составила таролог и ясновидящая Саона.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Козероги довольно консервативны и придерживаются строгого порядка во всем. Они стремятся повторить традиционный образ жизни наших родителей: брак, дом, ребенок, выход на пенсию. Это то, чем они будут довольны при условии, что в доме, в дисциплине и в отношениях будет полный порядок. Чтобы завоевать Козерога, необходимо вписаться в этот образ жизни. Взбалмошность, любовь к веселью и безответственность – совсем не те качества, которые придутся им по душе.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы очень практичны и дотошны в вопросах чистоты и порядка. Для них во всем важно удобство и отсутствие чего-либо лишнего, как в окружающем их пространстве, так и в голове. Поэтому уборку в своем жилище и на рабочем месте они проводят регулярно, иначе нормально функционировать они просто не могут. Так же, любые проблемы в отношениях и внутренние конфликты они предпочитают высказывать сразу и пытаются решить с помощью удобного компромисса.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки часто бывают очень домашними. Именно в уютной домашней обстановке они чувствуют себя максимально комфортно и черпают энергию. А для уюта очень важна чистота, поэтому регулярная уборка доставляет им огромную радость. Что касается личной жизни, то для представителей этого знака так же важен порядок и в этой сфере, любая недосказанность и подавленные эмоции представляется им как потенциальная угроза счастью.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Представители этого знака ищут и создают вокруг себя гармонию и красоту, а это в некотором смысле синонимы порядка. Чистота, комфорт и отменный вкус очень важны для Весов в доме, на рабочем месте, в одежде и в поведении. В их жилище всегда царит порядок, все на своих местах и обставлено со вкусом. Какая-то дисгармония в жизни нередко пугает представителей этого знака, так что они всегда стремятся решить существующие проблемы и установить во всем гармонию.