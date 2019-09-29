Гороскоп на неделю, с 30 сентября по 6 октября, для всех знаков Зодиака

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Таисия Веритас.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы добьетесь своих целей, если будете не просто сидеть и мечтать о лучшем будущем, а начнете действовать. Фортуна к вам благосклонна - ловите момент.

Любовь. Не спешите окунаться в новый роман. Там может оказаться такой «тихий омут» - пикнуть не успеете, как в нем утонете.

Финансы. На работе ожидаются кадровые перестановки, будьте осторожны с тратами и вложениями.

Здоровье. Не упускайте шанса витаминизироваться - последние осенние яблочки, свежая морковка и поспевающие под кроватью помидоры вам в этом помогут.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

У Скорпионов не слишком хорошо получается работать в команде. Проблема в том, что на этой неделе вы будете зависеть от других людей и это будет вас напрягать. Выход есть: не пытайтесь играть первую скрипку в оркестре. Займитесь той работой, где со всеми делами вы можете справиться самостоятельно.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов все хорошо. Тихо, ровно, стабильно, спокойно. Не-вы-но-си-мо! Будьте поосторожнее с авантюрами - заведут вас на край света и оставят без последней рубашки. Поначалу вы, конечно, будете в восторге, но зато потом… Так что постарайтесь воздержаться от крайностей.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги полны планов, их мысли далеко в будущем. Жаль, что настоящее не похоже на дорогу, вымощенную желтым кирпичом, по которой легко идти к цели. Козерогам кажется, что они увязли в глине и бессмысленно топчутся на месте. Терпение! Скоро вы из этой «глины» выберетесь, даже не сомневайтесь.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи незаметно для себя откладывали в долгий ящик разные дела. И вот теперь этот ящик свалился с антресолей прямо им на голову. Справиться с таким количеством дел в одиночку проблематично - зовите на помощь друзей и близких. Они вас на произвол судьбы не бросят.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам захочется перемен. Вспомните, что вода камень точит, и начните с малого. Займитесь собой: прочтите умную хорошую книжку, обновите гардероб, смените прическу, запишитесь на интересные курсы. Только обойдитесь без радикальных решений: вряд ли вам сейчас нужен розовый ирокез.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны - известные борцы за права, но на этой неделе вам рекомендуется сделать практически невозможное - не вступать в спор, а скромно отойти в сторону. Криком вы ничего не добьетесь, только нервы зря потреплете. И пусть вас утешит мысль, что, пока вы молчите, ваш оппонент изводит себя.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Вам стоит вплотную заняться бюджетом, пока там не организовались неопрятные дыры. Чем заниматься экстренной штопкой, лучше сейчас приложить побольше усилий и не допускать форс-мажора. Одолела лень? Имейте в виду: спустя небольшое время придется делать в разы больше. Оно вам надо?

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы нарасхват, особенно на работе: коллеги поделились на коалиции, и каждая «группировка» стремится заполучить вас в свои ряды. Если сумеете сохранить нейтралитет и остаться в стороне, вы будете выгодно выделяться на фоне запутавшихся в интригах сотрудников и сможете добиться своих целей.

Раки (22 июня — 22 июля)

Ракам нипочем осенние дожди - в их душе расцветает весна, им хочется романтики. Вы же знаете: хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам. А потому возьмите организацию романтических мероприятий в свои руки. И поверьте, вы не будете разочарованы результатом.

Львы (23 июля — 22 августа)

Кому на этой неделе и повезет с финансами, так это Львам. А еще вы окажетесь в центре внимания и все вокруг будут вами восхищаться. Но если вы заметите в восторженной толпе человека с обиженным выражением лица, будьте уверены — это ваша половинка. Перестаньте ее уже игнорировать, в самом деле.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы решат устроить аттракцион невиданной щедрости, против обыкновения легко расставаясь с деньгами. Девы, возьмите себя в руки: будете бесконтрольно щедры, скоро сами окажетесь в роли просителей. Ведь у окружающих приступов щедрости не наблюдается. Будьте благоразумны!

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