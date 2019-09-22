Как жена Джигарханяна: знаки Зодиака, способные простить измену

Таролог Наталья Копнева рассказала, почему Водолеи готовы к «свободным отношениям» и что стоит за великодушием Раков.

Актер Армен Джигарханян не так давно воссоединился с Татьяной Власовой — своей второй женой. Они прожили вместе почти 50 лет, но затем развелись и Армен Борисович ушел от супруги к молодой Виталине Цымбалюк-Романовской. После трех лет мытарств он остался один и Татьяна Сергеевна великодушно приняла его обратно, согласившись «стареть вместе».

Похожая история случилась когда-то с Сергеем Жигуновым — служебный роман с Анастасией Заворотнюк заставил его развестись, но, когда новые отношения потерпели крах, бывшая жена Вера Новикова нашла в себе силы, чтобы забыть об ошибке Сергея.

Такие истории со счастливым концом — скорее исключение из правил, ведь далеко не каждая женщина, и уж тем более не каждый мужчина может простить измену партнера. О том, какие знаки Зодиака, на это способны, порталу Teleprogramma.pro рассказала таролог и парапсихолог Наталья Копнева.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы не относятся к изменам серьезно, во-первых, потому, что жизнь коротка и они просто не хотят ее тратить на обиды и выяснение отношений, во вторых, потому, что и сами иногда не прочь «сходить налево», ведь с одним и тем же человеком им рано или поздно становится скучно. Так что чаще всего прощать приходится не им, а их.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Представители этого знака на одноразовые измены обычно закрывают глаза и находят оправдания своему партнёру, потому что не хотят неудобных разговоров, расставаний и всего, что может нарушить гармонию их внутреннего мира. Однако, если измена повторяется и оправдывать вторую половину становится все сложней, они могут поставить в отношениях точку.

Водолей (21 января — 18 февраля)

Водолеи уважают свою и чужую свободу, и прекрасно понимают, что никто никому не принадлежит. К изменам они относятся достаточно спокойно и вообще могут прекрасно жить в свободных отношениях. Униженными и ненужными они себя от этого не чувствуют, если в общении при этом все складывается гармонично.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки, как правило, прощают измены, но переступают при этом через огромную обиду, которая мешает дальнейшей совместной жизни. Делая это только ради сохранения отношений, внутри они переживают невероятную боль и нередко все это, тем не менее, приводит к разрыву, ведь на глубоком разочаровании отношения базироваться не могут.