Гороскоп на неделю, с 23 по 29 сентября, для всех знаков Зодиака

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Таисия Веритас.

Весы (23 сентября — 22 октября)

«Готовь сани летом…» - помните? Теперь уже осень, поэтому нужно удвоить усилия и найти время для создания уюта перед наступлением зимы.

Любовь. Вас может заносить на поворотах! Внимание вы привлечете, но можете оттолкнуть избранника или избранницу.

Финансы. Мошенники не дремлют, и вы тоже бдительности не теряйте и перепроверяйте все документы.

Здоровье. Одевайтесь по погоде. Без шапки, возможно, вы выглядите эффектнее, но столь же «эффектно» вы будете смотреться в обнимку с носовыми платками и лекарствами.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам скучно - бороться ни с кем не надо, доказывать кому-то что-то тоже, все и так с вами согласны. Тоска! Если вам так уж неймется, займитесь здоровьем. И себе поможете, и борьба за очередь в коридорах поликлиники даст возможность развернуться и реализовать весь ваш бойцовский пыл.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы пребывают в хорошем расположении духа и совсем не прочь пофлиртовать с представителями противоположного пола. Правда, Стрельцам, состоящим в отношениях, флирт в перспективе может принести немало проблем. Пожалейте свою вторую половину и не дайте ей повода для ревности.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козерогам захочется окунуться в водоворот новых ощущений, принять участие в масштабном мероприятии. И это прекрасное стремление: Козероги много работали, а теперь настало время получения хороших впечатлений. Также сейчас хорошо обучаться чему-то новому - вы быстро усвоите полезный материал.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи чересчур расслабились, поддавшись осенней неге. Дела оказались пущены на самотек. Естественно, что самостоятельно все дела утекли и оказались недоделанными. Если так все пойдет и дальше, вы окажетесь окончательно завалены кучей задач. Берите себя в руки — и вперед, работать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Как и многим на этой неделе, Рыбам предстоит выбирать: любовь и семья или работа и карьера. Если Рыбы остановятся на последнем, у них есть неплохие шансы продвинуться по службе. Но это истощит их силы. Выбрав близких, Рыбы смогут отдохнуть душой, общение принесет им удовольствие и радость.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овны решат, что наступило самое время для того, чтобы перевернуть жизненную страницу и начать новую. Но вы же на текущей странице еще не все дочитали. Если вам совсем уж невмоготу, найдите себе соратника по чтению, и сразу намного веселее станет.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцам показано на этой неделе стремиться к комфорту - как раз к тому, что Тельцы умеют создавать лучше всего. А вот от всевозможного новаторства лучше держаться подальше. И тем более не пытайтесь привлечь к этому других - у них полно своих дел, и вы только зря расстроитесь. Отдыхайте, копите силы.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы сейчас между семейными делами и работой выбирают второе. Но это неверное решение - усилия окажутся тщетными. Вы словно картошку под снегом копаете - некомфортно, не вовремя, и результат явно оставляет желать лучшего. Вернитесь лучше под родную крышу - там вам рады.

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки очень педантичны и способны отделить зерна от плевел, а мух от супа. Но на этой неделе они эту способность потеряют, начнут перемешивать работу и личную жизнь, финансовые вопросы и дела семьи. Это отрицательно скажется на всех сферах, а самих Раков приведет в замешательство.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы очень много времени проводят на работе. И пока они думают, что куют благосостояние семьи, их личная жизнь начинает покрываться слоем ржавчины. И ведь в качестве чистящего средства подойдут простые объятия и теплая беседа, но Львам кажется, что от них требуют слишком многого.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девам стоит сбавить обороты - они принимают радикальные решения, берут на себя максимум обязательств. И все по той причине, что они не доверяют другим. Девы, учитесь делегировать полномочия. А если вы продолжаете сомневаться, поручайте дела грамотным и проверенным специалистам.

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