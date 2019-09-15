Знаки Зодиака, которые любят лезть в чужие дела

Ведунья Саона рассказала, кто готов проявлять любопытство, даже если оно воспринимается как невоспитанность.

Люди, имеющие дурную привычку самым бестактным образом лезть не в свое дело, – частое явление. Таких можно встретить как среди мужчин, так и среди женщин, и движут ими самые разные причины.

Какие знаки Зодиака объединяет любовь к чужим взлетам, падениям и жизни в целом, порталу Teleprogramma.pro рассказала таролог Саона.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны лезут не в свое дело не от злости. Таким образом они включают защитный механизм от собственных неудач. Подсознательно, этот знак зодиака пытается сбежать от проблем собственной жизни, активно следя за чужой. Обсуждают Овны не только негативные события, они интересуются жизнью других людей в целом. Они общительны и довольно искренне относятся к окружающим, поэтому часто проявляют неподдельный интерес.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы – представители творческого знака. Их жизнь наполнена огромным количеством событий, они меняют свое окружение, как перчатки. О тех, кого оставили Близнецы, обязательно будет ходить дурная слава. Но, учитывая это, Близнецы умеют хранить секреты. Так же этому знаку зодиака свойственно давать советы тем, кто в них не нуждается. Близнецы восхищаются собой, думая, что их мнение и опыт – это истина, а таким сокровищем нужно делиться.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы – дружелюбный знак зодиака. Они общительные и любят новые знакомства. Но у такого пристрастия есть и обратная сторона медали. Если Стрелец не получает должного внимания, он будет добиваться его любыми доступными способами. Отсюда выливается хамство и желание насолить. Стрельцы абсолютно не стесняются задавать личные вопросы людям напрямую и не видят в этом ничего странного. Они могут поинтересоваться, где вы покупаете нижнее белье, даже если вы знакомы пару минут, и будут убеждены, что в этом нет ничего такого.

Водолей (21 января — 18 февраля)

Этот знак часто блефует. Неважно, окружающим или самому себе. Водолеи любят приписывать себя поступки, которых они не совершали, как и лезть в чужие дела. Все потому, что они не счастливы и недовольны своим качеством жизни. Они неразборчивы в людях и сами становятся объектом для обсуждения, совершая необдуманные поступки.