Не будь как Билан: знаки Зодиака, которым нельзя пить

Кажетта Ахметжанова рассказала, на какие безумства способен пьяный Скорпион и кто из знаков склонен к алкоголизму.

Историю с «пьяным» выступлением Димы Билана на Дне города в Самаре на протяжении нескольких дней обсуждала вся страна. Певец, от которого ждали красивых песен, танцев и общения со зрителем вел себя очень странно: сначала он пел, не попадая в фонограмму, затем начал демонстрировать странные и не совсем приличные движения, и медленно попивать воду.

Как признался позже Дима, виной всему был алкоголь — он согласился пригубить с друзьями коньяка, но с непривычки быстро опьянел. Ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала о том, каким знакам Зодиака лучше не налегать на горячительные напитки, чтобы не опозориться перед людьми.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Первое место в этом списке заслуженно занимают Девы. Это противоречивый знак зодиака и алкоголь влияет на них так же неоднозначно. Сначала они не будут подавать вида, что уже находятся в достаточно сильном состоянии опьянения, спокойно поддерживая беседу и ведя себя ничем не примечательно. Но, стоит вам завести разговор о темах, которые могут взволновать бурю эмоций, скрывающуюся в импульсивных Девах, беды не миновать. Они начнут яростно отстаивать свою точку зрения, спорить и переходить на личности. Алкоголь агрессивно влияет на этот знак Зодиака, причем случится это может неожиданно и в любой момент увеселительного мероприятия.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы невообразимо чувствительны. В повседневной жизни они скептически относятся к людям, не подпускают к себе посторонних и долго анализируют как свое поведение, так и поведение окружающих. Они с особой осторожностью вступают в близкие отношения, потому что знают, что быстро и надолго привязываются. Именно из-за постоянной сдержанности в общении алкоголь творит с Тельцами чудеса. Они любят проводить время весело, порой злоупотребляя удовольствиями. Их сиюминутные желания переходят в действия. Тельцы ни в чем себе не отказывают, они могут отпускать неуместные шутки, начать говорить людям всё, что о них думают, проявлять нездоровый интерес к противоположному полу. Они так же склонны вспоминать старые обиды, провоцировать обидчиков на конфликт или закатывать пьяные истерики.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Козероги — трудоголики до мозга костей. Они посвящают карьере большую часть жизни и, надо признать, у них это хорошо получается. С особой бережливостью они относятся к своим собственным чувствам и часто не хотят обижать окружающих. Совместимость Козерога и алкоголя крайне опасна. Во-первых, чаще всего они не знают меры, ведь кто хорошо работает, тот хорошо ест, а заодно и пьет. Поэтому им трудно держать себя в руках уже после второго бокала. Боле того, Козероги склонны к алкоголизму, поэтому им нужно выпивать с особой осторожностью.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Излишняя скрытность для Cкорпиона оборачивается проблемой взаимопонимания с окружающими, поэтому они часто предпочитают раскрепощаться за стаканом. Скорпионы больше других подвержены вредным привычкам. Они не знают меры, а их поведение непредсказуемо. Люди, родившиеся под знаком Скорпиона, часто эмоционально нестабильны, поэтому под воздействием алкоголя они могут почувствовать себя рок-звездой и забраться на барную стойку, или, напротив, залиться слезами по старым обидам.