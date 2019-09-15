Гороскоп на неделю, с 16 по 22 сентября, для всех знаков Зодиака

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Таисия Веритас.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы снова ударились в работу. Не переусердствуйте - в жизни много прекрасного и за пределами вашего офиса.

Любовь. Если личная жизнь мешает работе, то зачем эта личная жизнь нужна? Именно так сейчас думают Девы. Не разрывайте отношения только потому, что вам хочется на работу.

Финансы. Скупой платит дважды. Не экономьте на специалистах, особенно когда речь заходит о делах, в которых вы не очень-то разбираетесь.

Здоровье. Переутомление - профессиональная беда Дев. Дайте себе передышку.

Весы (23 сентября — 22 октября)

На работе Весов преследуют неурядицы, их регулярно втягивают в какие-то разборки, на которые у Весов совершенно нет времени. Смиритесь с тем, что пока так и будет, и этот период надо просто пережить. Зато вы можете побаловать себя шопингом - это поднимет вам настроение.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

В Скорпионах проснется бунтарский дух. С шумом и гиканьем они ринутся отстаивать права… Но такое поведение сулит им долгоиграющие дурные последствия. Лучше получайте удовольствие от личной жизни, в которой все наконец-то хорошо. И в ней-то уж точно революцию устраивать не надо.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

«Как хорошо прилечь на травке и что-то вкусное умять» - поется в старом мультфильме. Вам сейчас только того и надо - выехать на природу, устроить пикник и хорошенько отдохнуть. Поэтому постарайтесь разобрать все дела в начале недели, чтобы с чистой совестью посвятить себя приятным занятиям.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Словно в противовес предыдущей неделе, которая делала из Козерогов отшельников, наступает время многочисленных контактов. Козероги будут успешны в любых переговорах и желанными в каждой компании. А вот вторым половинам Козерогов придется смириться с популярностью своих благоверных.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеям следует усмирить в себе дух бродяжничества и жажду путешествий - на этой неделе поездки пройдут не слишком гладко и особого удовольствия не принесут. Отложите по возможности командировки. А вот на родной территории удача вам будет сопутствовать во всем.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы долго качались на волнах - от бездействия к бурной деятельности и обратно. Теперь наступил период рабочей волны. Старайтесь выполнить как можно больше задач, чтобы не было мучительно стыдно за просроченные дедлайны. В любви же у неконфликтных Рыб все замечательно

Овны (21 марта — 19 апреля)

Ваш конек - неформальное общение. На корпоративных мероприятиях вы будете королем. Главное, не приближаться к бару, и тогда вы завяжете много полезных знакомств. А вот погружений в серьезные вопросы пока следует избегать. Ничего хорошего из этого не выйдет.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Вы можете почувствовать себя ученым, стоящим на пороге важного открытия. Область изучения - вы сами. Велика вероятность, что вы обнаружите в себе скрытые таланты, о которых даже не подозревали.

Отнеситесь к этому открытию внимательно - оно вполне способно расширить ваши горизонты.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецам пригодится умение настоять на своем. Правда, ответственность за принятые решения полностью ляжет на ваши плечи. Не бойтесь, вы выдержите эту ношу - давно пора перестать перекладывать ее на других. И отказывайтесь от экстрима - тяга к нему заведет вас в такую чащу, что не выберетесь.

Раки (22 июня — 22 июля)

Наступило время для генуборки. Вам, конечно, тяжело расставаться со старыми вещами, но поверьте, не так уж вам и нужны старая сломанная швейная машинка и древний бабушкин телевизор. Освободите место для чего-то нового. Например, обновите гардероб или посетите парикмахера. Вам понравится!

Львы (23 июля — 22 августа)

То ли на Львов осень так влияет, то ли просто усталость накопилась, но настроение у них будет раскачиваться, как парусник во время шторма. А когда так сильно штормит, неприятностей не избежать. Постарайтесь ни с кем не ругаться и не совершать резких движений, а то потопите свой корабль.

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