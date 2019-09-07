Транжира или скряга: как относятся к деньгам разные знаки Зодиака

Раки тратят деньги на домашний уют, а Стрельцы готовы «спустить» всё разом на путешествие.

Спустить всю зарплату на дорогие наряды и рестораны, а оставшееся время сидеть без денег, питаясь лапшой быстрого приготовления. Как вам такое? Бывает, мы это знаем.

Между тем, многие люди на такие поступки не способны, ведь бережливость — их отличительная черта. Кто из знаков Зодиака тратит деньги, не задумываясь, а кто — патологический скряга, порталу Teleprogramma.pro рассказала таролог и ясновидящая Галина Янко.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Очень легко расстаются с деньгами, но иногда это даже хорошо. Конкурентные по своей природе, Овны всегда нацелены на достойный заработок, но в то же время не гонятся за наживой. Скорее, представителю этого знака нужно развитие, реализация своих талантов и увлекательное продвижение вперед в карьере. Разумное распределение денег может быть проблемой для Овнов, так как они обожают баловать себя.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ваша прагматичная натура помогает вам распоряжаться деньгами разумно. Вам нравится тратить, когда вы можете себе это позволить, но вы можете и затянуть пояса, когда это необходимо. Вас привлекают здравые, довольно консервативные инвестиционные стратегии, которые обещают хорошо окупиться в долгосрочной перспективе. Но в роскоши вы себе отказывать не хотите – вам нужна эта награда за труды.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы, вы грешны регулярными ненужными тратами - вы просто хотите следовать своим интересам и прихотям, и вас, как правило, до последнего не интересует вопрос экономии. Часто тратите большие суммы на одежду, уход за собой и веселое времяпровождение. По этой причине сбережение может стать проблемой, если только у вас нет какой-то заветной мечты, которая требует финансовых вложений.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки помешаны финансовой стабильности и обеспечении себя и своей семьи. Они готовы работать в поте лица для того, чтобы у них был высокий надежный доход. Они не из тех, кто тратит деньги впустую, но когда они тратят свои деньги, им нравится покупать качественные, ценные вещи, такие как антикварная мебель для дома. Их всегда интересуют выгодные инвестиции, особенно в недвижимость. Уютный дом — это то, что им всегда необходимо.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы обожают ходить по магазинам и им нравится покупать людям подарки. Неважно, имеет ли это отношение ко дню рождения или другому празднику. Если Лев увидит идеальный подарок для кого-то, он не будет ждать и купит его немедленно. Иногда это желание дарить подарки распространяется на самих себя. Они не любят отказывать себе в чем-то, поэтому ведут роскошный образ жизни даже тогда, когда это не по карману. Хорошо, что они обычно умеют зарабатывать деньги, потому что их привычка транжирить часто выходит из-под контроля.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы к расходам подходят весьма разумно, они знают цену деньгам. Их нельзя назвать жадными, но и транжирить деньги никогда не станут. При этом они всегда находят выгодные способы инвестиций, могут сохранить свои деньги и приумножить. Дорогие Девы, чаще балуйте себя по жизни и помните, что деньги – не самоцель.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы склонны безрассудно сорить деньгами. Они очень любят носить красивые вещи и проводить время в приятной обстановке. На какие-то порой мимолетные впечатления они готовы отдать баснословные суммы. Уважаемые Весы, думайте о завтрашнем дне и учитесь экономии, ведь вы так часто страдаете от своих слабостей!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы теряют огромные деньги из-за необходимости во всем чувствовать себя выше окружающих. Выглядеть лучше всех, иметь самую крутую машину и изысканно обставленное жилище, отдыхать на лучших курортах и так далее. Им необходимо излучать успех и превосходство. Звезды советуют вам меньше доказывать что-либо окружающим.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы склонны к крупным тратам, но не на всякие мелочи, вроде новых нарядов. Хорошо провести время в дорогом ресторане они тоже любят и не жалеют на это денег, но еще больше они любят путешествия и готовы на последние деньги купить билет в один конец. Также Стрельцы могут выложить крупные суммы на одно из сиюминутных увлечений, которые у них часто возникают, но продолжаются недолго.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Не склонны бездумно тратить деньги и спокойно живут без излишеств. Никаких дорогих вещей, трат на развлечения и рестораны, представители этого знака отличаются самым разумным подходом к финансам и чаще всего это приводит к тому, что они зарабатывают большое состояние.

Водолей (21 января — 18 февраля)

К деньгам относятся очень легко, а порой даже слишком. У них всегда много увлечений и огромная страсть к самовыражению, так что деньги у них, как правило, быстро улетают на всякие мелочи, вроде новой одежды и посиделок с друзьями. Самих представителей знака такое положение дел не беспокоит, потому что они склонны жить сегодняшним днем.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Если кто-то попросит у представителей этого знака в долг, даже если они знают по опыту, что возврата денег ждать не стоит, они все равно пойдут навстречу, настолько они отзывчивы и доверчивы. Часто это приводит к тому, что все их деньги одалживают друзья, а сами Рыбы остаются без рубля в кармане. Рыбы, ставьте свои потребности в приоритет.