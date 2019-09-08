Гороскоп на неделю, со 9 по 15 сентября, для всех знаков Зодиака

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Таисия Веритас.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Держите язык за зубами и ни с кем не ссорьтесь. Ссора будет на пустом месте, а ее последствия могут затянуться надолго.

Любовь. Романтика пришла на улицу семейных Дев. А вот одиноким представителям знака стоит быть осторожнее.

Финансы. Говорят, счастье любит тишину. Финансы тоже ее любят. Не распространяйтесь о своем материальном положении, и все будет прекрасно.

Здоровье. Начало осени - самое время укреплять иммунитет, есть фрукты и овощи, гулять по паркам. Найдите для этого время.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы сейчас сидят на толстой ветке и старательно ее отпиливают от дерева. Вам благоволит фортуна, дела налаживаются, но мнительные Весы уверены, что где-то скрывается подвох. Пока вы ищете подводные камни, от вас ускользает немало прекрасных возможностей. Так что заканчивайте пилить ветку!

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам в любви не везет - в этом уверены они сами. Ну еще бы: вокруг вас рой поклонников, и все от вас что-то хотят. А вам совершенно не до них, вам трудовые подвиги подавай. Когда будете отшивать ухажеров, постарайтесь быть помягче. Мало ли, еще затаят обиду - вам же потом расхлебывать.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Тише воды ниже травы - ваше кредо на эту неделю. Конечно, вас тянет на самое благородное дело - риск. Но в эти дни он окажется неоправданным. Поэтому лучше отдыхайте, не принимайте важных решений ни в деловых вопросах, ни в личной жизни. Да и с финансами будьте поосторожнее.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Самое правильное решение, которое могут сейчас принять Козероги, - поменьше общаться с окружающими. Обязательно ляпнете что-нибудь не то, ввяжетесь в склоку, поссоритесь… А вам такое не по душе. Поэтому сидите тихонько в своем уголочке и занимайтесь важными делами.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Если провести конкурс на главного эгоиста, первый приз достанется Водолеям. В этом Водолеи в глубине души уверены, и это их мучает. Не мучайтесь! Проявите заботу о ближнем, помогите родным, займитесь семейными делами - и увидите, что вы никакие не эгоисты, а окружающие вас любят.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы наконец успокоились после эмоциональных бурь и штормов прошлой недели и теперь счастливы. Если кто-то хочет увидеть на чьем-то лице выражение умиротворения, как у самого Будды, - ему достаточно посмотреть на представителей этого водного знака. Рыб можно только поздравить!

Овны (21 марта — 19 апреля)

Овнам противопоказаны случайные связи. Вы ведь и сами прекрасно знаете, чем такие истории для вас заканчиваются. Направьте все усилия на семейные дела - уж ваши близкие постараются вас нагрузить так, что не останется времени даже на мысли об адюльтере.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Гоняться за двумя зайцами одновременно - дело неблагодарное. Поэтому перед тем, как бросаться в круговорот бесконечных забот, составьте из этих забот список и определитесь, что может подождать, а что имеет первостепенное значение. Иначе за мелкими делами вы пропустите нечто действительно важное.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

У вас все складывается весьма неплохо, но вы все равно ходите с таким лицом, как будто лимон откусили, а жизнерадостные окружающие вас бесят. Перестаньте, такое поведение противоречит вашей собственной легкой и веселой натуре. Не хмурьтесь, все хорошо!

Раки (22 июня — 22 июля)

Раки погрузятся в профессиональные дела с головой, принося работу даже домой. Быть такой трудолюбивой пчелкой хорошо, особенно это порадует вашего шефа, но если вы дома будете «жужжать» о работе и ею же заниматься, ваша вторая половина вполне может предложить вам поискать другой улей.

Львы (23 июля — 22 августа)

Решая финансовые вопросы, Львы не принимают поспешных решений. Но сейчас правильнее понемногу давать волю своей щедрой натуре - спускать пар лучше по чуть-чуть, а если долго терпеть, этот пар сорвет все плотины, и вы потратите гораздо больше, чем можете себе позволить.

Больше гороскопов читайте на Astro7.ru