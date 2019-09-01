Астролог назвал самые стильные знаки Зодиака

По мнению Натальи Копневой, кто-то с помощью чувства стиля самовыражается, а кто-то пытается выделиться из толпы.

Чувство стиля дано не каждому из нас. Кто-то в этом плане вызывает у нас лишь сожаление, на кого-то мы смотрим с восхищением, удивляясь, почему мы сами не могли додуматься до таких простых и удивительно гармоничных решений в одежде и во всем, что нас окружает.

Четверку самых стильных знаков для наших читателей составила астролог и таролог Наталья Копнева.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Покровитель этого знака – планета Венера, отвечающая за творчество и красоту. Весы обладают врожденным чувством стиля и превосходным вкусом, который распространяется не только на внешний образ, но и на организацию окружающих пространств, мероприятий. Представители этого знака словно добавляют правильных акцентов в любую обстановку, в которой оказываются.

Водолей (21 января — 19 февраля)

Нестандартное мышление и любовь к экспериментам формируют у представителей этого знака специфический, оригинальный вкус. Как правило, они выделяются из толпы за счет яркого и необычного внешнего вида, а интерьер их жилищ можно изучать часами. Как правило, вкус представителей этого знака вызывает множество споров, но отрицать его наличие невозможно.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Представители этого знака умеют сочетать на первый взгляд несочетаемое, любят разнообразие и смелые визуальные решения. Они не загоняют себя в рамки какого-то одного стиля, но все, что они пробуют примерить на себя, выглядит очень органично.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбы всегда могут похвастаться богатым внутренним миром и отличным воображением, а собственный стиль для них – своего рода коммуникация с людьми, потребность выразить себя. Они умеют через одежду, манеры, интерьер и другие творческие составляющие рассказать о себе целую историю.