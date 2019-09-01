Гороскоп на неделю, со 2 по 8 сентября, для всех знаков Зодиака

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Таисия Веритас.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы станут любимчиками фортуны — им сейчас все удается. Празднуя успех, не забывайте о том, кто помог вам его добиться, и будьте благодарны.

Любовь. В кои-то веки Девы поставят на первое место не работу, а любовь, посвящая много времени любимому человеку.

Финансы. Пусть недоброжелатели сколько угодно зубоскалят по поводу вашего занудства. Перепроверяйте все договоры и счета — и у вас не будет проблем с финансами.

Здоровье. Не забывайте про стадион — снег там еще не лег, так что у вас нет никаких оправданий. Вперед — укреплять мышцы!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Каждому, кто спросит, почему вы витаете в облаках, можете отвечать, как удав из мультика: «У меня есть мысль, и я ее думаю». Наступает самое благоприятное время для умственной деятельности — думайте, планируйте, учитесь. За парту можете не садиться, но погрузиться в изучение чего-то нового точно стоит.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

К Скорпионам придет успех. Хорошо дела пойдут в деловой сфере — там им предстоит немало поработать, но все усилия окупятся. Следите, чтобы на волне эйфории вас не занесло в чужие объятия — выберетесь из них с трудом и потерями, даже если сначала это будет выглядеть как «отношения без обязательств».

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

После прошлой недели переключиться на принцип «меньше слов, больше дела» будет сложновато. Уж лучше вы будете заняты делами, чем начнете трепать языком. Сейчас он точно станет вашим врагом, и вы выболтаете все, что не надо, тому, кому не надо держать свой нос в ваших делах. Лучше молчите.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги смогут проявить себя в том, что действительно умеют — спокойно анализировать, упорно трудиться, принимать обдуманные решения. А когда человек имеет возможность окунуться в свою стихию, он, несомненно, покажет, насколько хорош. Достижения Козерогов порадуют не только их самих, но и их близких.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеям захочется тишины и покоя. Они явно устанут от собственного нахождения «весь вечер на арене» и решат взять паузу. Правильное решение — вам нужна передышка. Если есть возможность, возьмите отпуск. Если нет, тихо и мирно занимайтесь делами в своем уголке и не ввязывайтесь в рабочие разборки.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В Рыбах кипят эмоции, они заводятся с пол-оборота. И напрасно! Только нервы потратите, никому ничего не докажете да еще и подставитесь. Приятнее погрузиться в семейные дела и проводить романтические вечера со своей половинкой. А скандалисты пусть бродят в поисках жертвы где-нибудь в другом месте.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Общая меланхолия по поводу того, что лето закончилось и вступила в свои права осень, совершенно не коснется Овнов. У них-то все складывается просто отлично. Одно ограничение — не тратьте деньги напропалую, сейчас их лучше копить. Время для опустошения кошелька еще придет.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцы почувствуют себя рыцарями в сияющих доспехах, которым все на свете удается. Не дайте сиянию вас ослепить — иначе очень скоро выяснится, что вы боретесь с ветряными мельницами и ни на миллиметр не продвинулись в решении реальных проблем. Если вы с этим справитесь — вас ждет приятная неделя.Кэмерон Диас — американская актриса. Родилась 30 августа 1972 года.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы на прошедшей неделе на славу потрудились и могут позволить себе погрузиться в блаженное ничегонеделание. Не самое удачное решение: во-первых, отдыхать еще рано, темп сбавите на следующей неделе. А во-вторых, вы только подумайте, как это скучно — ничего не делать. Вам же первым это надоест.

Раки (22 июня — 22 июля)

Те Раки, кто прислушался к совету, выбрался из своей раковины и начал осуществлять задуманное, будут приятно удивлены. Дела пойдут как по маслу. Тем же, кто так и не решился на активные действия, сентябрь дает еще один шанс — на этой неделе вы сумеете наверстать упущенное и добиться успеха.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львам понравилось не светиться на первых ролях, а быть «королями эпизода» — дело делается, ответственности меньше, удовольствия больше. Они могут даже заявить, что «хотят на ручки». И все это ровно до того момента, пока вопрос не коснется финансов. Тут уж Львы развернутся самостоятельно и по полной программе.

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