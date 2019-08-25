Гороскоп на неделю, с 26 августа по 1 сентября, для всех знаков Зодиака

Что пророчат вам звезды в ближайшее время — расскажет Teleprogramma.pro и астролог Таисия Веритас.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы решат, что новые сферы деятельности нужно осваивать с началом нового сезона, а сейчас займутся подтягиванием хвостов.

Любовь. В Девах проснется влюбленный рыцарь, которому надо спасти принцессу от дракона. Только вы быстро убедитесь, что если тут кто и нуждается в помощи, так это вы сами.

Финансы. «Не можешь победить — возглавь». Так Девы и поступят: не в силах сопротивляться семье, жаждущей покупок, они возьмут руководство по семейному шопингу на себя.

Здоровье. У вас есть последний шанс подлечиться перед осенью, возможно, заняться хроническими болячками. Не упустите его!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам звездный доктор прописал спокойствие и умиротворение. Спорить с докторами, как вы знаете, опасно для здоровья. И потому думайте о прекрасном, но не подпускайте к себе аферистов, которые наверняка попытаются воспользоваться вашей абсолютной расслабленностью.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионов потянет на сцену — кого-то в прямом, а кого-то в переносном смысле. Но публичность точно не относится к числу занятий, которые на этой неделе принесут вам оглушительный успех. Посвятите время семейным делам, общению с родственниками, различным хозяйственным вопросам.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Старое армейское правило «не спеши выполнять приказ, его могут отменить» на этой неделе не раз вам поможет. Вы стараетесь как можно быстрее выполнить порученное шефом, но лучше трудиться в спокойном темпе — и нервы сэкономите, и усталость вас не доконает.

Козероги (22 декабря — 19 января)

После бунтарской прошлой недели Козерогам захочется найти опытного наставника, который вернет их на путь истинный. Поэтому Козероги будут больше общаться с родителями. А некоторые романтически настроенные представители знака, возможно, влюбятся в человека постарше.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеев будут преследовать призраки прошлого. Жуткие привидения за вами по пятам летать, конечно, не начнут, но вот если вы когда-то долг не вернули, вам напомнят. Причем это может касаться и денег, и каких-то невыполненных обязательств. А кого-то и вовсе одолеют бывшие. Крепитесь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

«Я вся такая внезапная, противоречивая» — это про Рыб. На этой неделе их будет бросать из крайности в крайность — от разглядывания потолка до штурма первой попавшейся вершины. Рыбам звезды рекомендуют как-то исхитриться и постараться держаться где-то посередине.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Всю входящую информацию придется перепроверять, но, даже если она окажется достоверной, использовать ее вряд ли удастся — выйдет вам боком. Лучше займитесь тем, что у вас последнее время неплохо получается, — упорным зарабатыванием денег.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Какие-то Тельцы на этой неделе беспечные — как яркая бабочка посреди опасных джунглей. Деньгами сорят, решения принимают необдуманные… Смотрите, придут к вам «дикие твари из дикого леса» и съедят не поперхнувшись. Возвращайтесь с небес на землю и включайте свою обычную бдительность.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы станут похожи на лису из сказки — красивую, умную, хитрую. Обворожат кого угодно — и деловых партнеров, и романтически настроенных представителей противоположного пола, и незнакомых людей на улице. И из всего этого извлекут выгоду для себя любимых.

Раки (22 июня — 22 июля)

Может быть, хватит планировать? Лучшее, как известно, враг хорошего, а вы свой план улучшали бесчисленное количество раз и все никак не можете приступить к его реализации. Виной всему не предусмотрительность, как вам нравится думать, а обычная нерешительность. Поверьте, ваш план хорош.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы, конечно, любят во всем играть первую скрипку, но сейчас эта скрипка почему-то досталась кому-то другому. Смиритесь. Если вы не будете пытаться вырвать инструмент из чужих рук, роняя свой авторитет, то прекрасно сможете сыграть на любом другом. И тогда блистать вы будете ничуть не меньше.

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