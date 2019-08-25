Гороскоп Астролог назвала знаки Зодиака, способные совершить подвиги
Гороскоп

Астролог назвала знаки Зодиака, способные совершить подвиги

Мария Горская

Кто-то делает это, чтобы его похвалили, другим просто нравится помогать людям.

Двое летчиков Airbus A-321 «Уральских авиалиний» — командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин — на минувшей неделе заставили весь мир говорить о себе, благополучно посадив свой самолет на кукурузном поле близ подмосковного Жуковского. Благодаря способности трезво мыслить в критический момент они спасли более 230 жизней, за что получили звания Героев России.

На самом деле совершить подвиг способен далеко не каждый. Астрологи считают, что к этому больше склонны лишь несколько знаков Зодиака. Что это за знаки, порталу Teleprogramma.pro рассказала таролог и психолог Марианна Абравитова.

Козерог (23 декабря — 20 января)

Этот знак очень решителен и всегда знает, чего хочет. Он не остановится ни перед чем и всегда будет действовать вопреки обстоятельствам. Козероги способны совершить подвиг, если такое желание вдруг пришло им в голову. Что касается именно романтических поступков, то как раз на них Козероги не способны. Если потребуется спрыгнуть со скалы или пожертвовать своим здоровьем ради другого, на Козерога можно не рассчитывать.

Лев (23 июля — 21 августа)

Наверное, это единственный знак, который может доказать не только окружающим, но и себе, что он способен на важные поступки. Во всем, что касается человеческих отношений, именно Лев не разглагольствует, а совершает и доказывает. Он в принципе считает, что люди обращают внимание на поступки и на основании этого делают выводы. Лев не способен прыгнуть с тарзанки, но он обязательно протянет руку помощи даже малознакомому человеку.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сильный и смелый знак. Скорпионы очень решительны и щедры в своих действиях. Представитель этого знака может покорить Эльбрус на спор или совершить неожиданный поступок, доказав всем, на что он способен. Кроме того, они хвастливы и любят рассказать о своих достижениях, и зачастую именно по этой причине совершают подвиги — чтобы их хвалили и ими восхищались.

Водолей (21 января — 19 февраля)

Если Водолей что-то делает, то вряд ли об этом кто-то узнает. Он не любит огласки, но любит перебарывать себя. На самом деле, Водолеи трусливы, но пытаются перешагнуть через свой страх, и это у них неплохо получается. Если ранее Водолей чего-то не делал, но его это очень заинтересовало, то он почти наверняка сделает это, чтобы самому себе доказать свою храбрость. В отношениях они тоже готовы к подвигам и ради любви могут буквально достать Луну с небес.

Марианна Абравитова. Астролог, ясновидящая, гадалка, таролог
Марианна Абравитова. Фото: mariannaabravitova.ru
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астрологастрологияГороскопзнаки зодиакаМарианна Абравитова

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Астролог назвала знаки Зодиака, способные совершить подвиги
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