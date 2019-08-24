Знаки Зодиака, которые выглядят моложе своих лет

Таролог Саона рассказала, как четыре знака ухитряются бороться с возрастом.

Кто из нас не мечтает о том, чтобы в старости выглядеть красиво и молодо? Этого хотят почти все, однако не у каждого получается воплотить свою мечту в жизнь.

По мнению специалистов в области астрологии, именно звезды предопределяют, сможет ли человек на протяжении многих лет сохранять свою молодость. О том, каким знакам Зодиака это по силам, порталу Teleprogramma.pro рассказала астролог и таролог Саона.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот знак Зодиака, во-первых, очень любит себя. Он всегда будет думать о себе, своем внешнем виде и самочувствии. Близнецы с раннего детства занимаются спортом и всегда держат себя в тонусе. Они привыкли вкусно питаться, но при этом их рацион очень сбалансирован. Всегда знают, как поправить свой организм и прийти в форму. Близнецы следят также за состоянием кожи и часто делают косметические процедуры. Ну, а во всем остальном им помогает хорошая генетика.

Рак (22 июня — 22 июля)

Глядя на представителей этого знака, можно подумать, что они едят молодильные яблочки. Состояние тела и внешний вид у них всегда на высоте. Они знают все о последних косметологических процедурах и самых эффективных тренировках, помнят наизусть калорийность продуктов. Раки очень сильно ухаживают за собой, и нельзя сказать, что жизнь у них проходит в кутеже и с алкоголем. Наоборот, они правильно питаются и хорошо высыпаются. Если у Раков есть партнер, который близок им по духу, то самыми лучшим совместным времяпрепровождением для них обоих будут пешие прогулки по городу.

Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Стрельцы даже в 50 лет порой выглядят на 18. Это правда. Непонятно, что происходит у них организме, но звезды говорят о том, что эти люди всегда будут выглядеть моложаво, если они заботятся о себе. Кроме того, они обладают природным обаянием и буквально «влюбляют» в себя окружающих, а потому никто не обращает внимания на их возраст. Ухаживая за собой и ярко одеваясь, они могут «скинуть» не один десяток лет.

Лев (23 июля — 21 августа)

Они рано стареют, но изо всех сил сопротивляются этому процессу, пуская в ход все возможные средства борьбы. Лев никогда не упустит возможность посетить косметолога или побывать у пластического хирурга, чтобы исправить все несовершенства. В магазине они скупают увлажняющие крема и маски, ходят в фитнес-клубы и пытаются делать какие-то упражнения дома. Внимание к своему телу, а также врожденное чувство стиля помогают им выглядеть моложе того возраста, что отражен в паспорте.