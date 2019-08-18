Как разные знаки Зодиака воспринимают критику в свой адрес

Некоторым знакам она абсолютно не интересна, а кто-то не выносит каких-либо замечаний со стороны.

Говорить человеку о его недостатках порой и не хочется, а нужно. В противном случае он, бедняга, никак не сможет понять, что поступает неправильно. К сожалению, не все люди нормально относятся к критике и могут воспринять ваши слова не так, как вы хотели.

О том, как воспринимают критику разные знаки Зодиака, порталу Teleprogramma.pro рассказала финалистка проекта «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны нормально реагируют на критику. Могут пропускать все мимо ушей и не зацикливаться на сказанном. Они себе на уме, поэтому их сложно раскритиковать, внушить чувство вины или жалости. Это сильный знак и он не думает о том, кто и что про него говорит.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы довольно остро реагируют на нелицеприятные слова и критику. Они близко к сердцу воспринимают то, что говорят люди, и не могут выкинуть это из головы. Тельцы восприимчивы и мнительны, поэтому любое сказанное в из адрес слово они продумывают и стараются сделать все, что бы у людей больше не возникало таких мыслей.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Если вы начали критиковать представителя этого знака, то ожидайте ответных действий в свой адрес. Они не будут стоять и молчать, когда их направо и налево критикуют. Ждите критики или всплеска агрессии в свою сторону. Близнецы привыкли быть лучшими во всем, поэтому их остро задевает то, что о них говорят. Если хотите сказать Близнецам, что они что-то делают неправильно, тщательно подбирайте для этого слова.

Рак (22 июня — 22 июля)

Человек, родившийся под этим знаком, не воспринимает чужую критику в свой адрес. Но вот близких людей он будет слушать и прислушиваться к их мнению. Раки — сговорчивые натуры, обычно они стараются делать все качественно, чтобы общение для всех было максимально комфортным.

Лев (23 июля — 21 августа)

Вы можете хоть на площади встать и критиковать Льва — поверьте, ему будет абсолютно все равно. Конечно, ему не очень нравится, что его ругают, но этим словам он не придает никакого значения. По мнению этого знака, если его критикуют и говорят о нем, значит он всем интересен. У этого знака позиция мирного слушателя, но не перегибайте палку, иначе рискуете найти ту болевую точку, которая доведет-таки его до бешенства.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы очень сильно реагируют на критику и переживают из-за неё. Они не любят слушать что-то плохое в свой адрес, поэтому быстро закрываются и даже могут начать плакать или спорить. Этот знак старается показывать свою независимость от окружающих, но у него не слишком хорошо получается.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Лучше не критиковать, а мягко указывать на ошибки, ибо этот знак доведет вас до нервного срыва в споре на тему, кто из вас хуже. Подмечайте их недостатки в шутливой, легкой форме. Критика для Весов сродни скандалу, ведь он хочет видеть себя в самом лучшем свете. И уж тем более никогда не стоит высказываться плохо о Весах на людях.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионы к критике относятся неоднозначно и порой неадекватно. Важные на ваш взгляд замечания они зачастую пропускают мимо ушей, а какая-то мелкая критика может быть заставить их нервничать. Когда вы начинаете критиковать Скорпиона, то он воспринимает это как атаку на личное пространство. Если же рожденный под этим знаком считает человека, который его критикует, эталоном ума и своим авторитетом, то к его мнению он вполне может прислушаться и начать что-то исправлять в себе.

Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Достаточно спокойно реагирует на критику. Этот знак внимательно слушает и старается учиться на своих ошибках, что у него очень плохо получается. Но если критика беспочвенна и указывает на недостатки, то у Стрельца включается защитная реакция. Они терпеть не могут, когда им припоминают прошлое и постоянно напоминают о содеянном. В этом случае они замыкаются в себе и самооценка их резко падает.

Козерог (23 декабря — 20 января)

Лучше не упоминать вообще это слово при Козероге. Они не любят, когда им указывают на недостатки, делают замечание или хотят показать их неправоту. Козероги сразу же начинают нападать и уже в разговоре критиковать будет он, а не его. Они не позволяют никому говорить о себе плохо, либо критикующие сразу идут в черный список без возврата. Старайтесь намекать Козерогу на его ошибки, но не говорите напрямую об этом.

Водолей (21 января — 19 февраля)

Этому знаку тоже важно, что о нем говорят. При этом он умеет прислушиваться и воспринимает критику с пониманием. Водолеи стараются быть для всех идеальным другом, женой, мужем, товарищем, поэтому конструктивную критику они выслушают с удовольствием и могут аргументировать свои действия на тот или иной счет.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбы чувствительны и эмоциональны, поэтому они плохо переносят критику. Рыбам трудно объяснить свою позицию, потому что любые замечания они воспринимают как желание сделать им больно или обидеть. Они не делают выводов из критики, а если делают, то абсолютно неправильные. Вообще они считают, что когда их кто-то критикует, то это вредит их самооценке и внутреннему состоянию.