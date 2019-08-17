Знаки Зодиака, чье настроение меняется в один миг

Таролог Саона рассказала, как некоторые из нас проявляют двойственность своего характера.

Каждый из нас в разные моменты жизни испытывает самые разные чувства. В зависимости от этого настроение бывает то хорошим, то плохим. Проблема в том, что у кого-то перемены в настроении и поведении случаются очень резко и это может вызвать некоторые проблемы в общении с окружающими.

Знаки Зодиака, обладающие двойственной натурой и способные резко меняться, специально для портала Teleprogramma.pro назвала астролог и таролог Саона.

Козерог (23 декабря — 20 января)

Это именно тот знак Зодиака, который может сперва быть одним, а буквально через секунду изменить свое поведение на противоположное. Обычно Козероги имеют расшатанную психику — это связано с тем, что они хотят быть всегда первыми, главенствующими и правыми во всем.

Любое порицание в их сторону автоматически засчитывается как игра против них. Между тем, положительным свойством этого знака можно назвать умение подстраиваться под людей и добиваться своего в каждой конкретной ситуации.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы долго могут все носить в себе, но они достаточно эмоциональные натуры и в определенный момент могут резко сорваться. Любое неправильное слово может задеть Близнеца и испортить ему настроение.

Они очень двойственные натуры и могут по-разному себя вести в один и тот же день с разными людьми. На кого-то они могут вылить весь свой негатив, а другим, возможно, повезет, и они будут купаться в лучах нежности и доброты. Близнецы быстро подстраиваются под ситуацию, хорошо чувствуют атмосферу и понимают, как нужно себя вести, что и помогает им всего добиваться.

Водолей (21 января — 19 февраля)

Это самый непостоянный знак Зодиака и, можно сказать, двуличный. Водолеи будут милыми с вами до тех пор, пока не осознают, что вы им больше не нужны и никакой выгоды от вас не получить.

Этот знак обладает способностью подстраиваться под любые ситуации, а также привлекать всех на свою сторону. Поэтому с Водолеями будьте осторожны. Они легко надевают на себя маски и меняют роли.

Телец (21 апреля — 21 мая)

На лице Тельца обычно видны все его эмоции и он предпочитает ничего не скрывать. Представитель этого знака не будет вам подыгрывать, не будет входить в ваше положение, если ему что-то не понравилось.

Тельцы не умеют врать и изображать какие-то чувства, поэтому настроение у них может меняться со скоростью света. Если сейчас они плачут навзрыд, не удивляйтесь, что они могут быстро переключиться и через минуту уже начать заводить всех на веселье.